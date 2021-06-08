Футболисты сборной Украины составили официальный плейлист в преддверии чемпионата Европы по футболу. Список из восьми треков, в который вошли три артиста из России, появился в Spotify.

В список вошли такие исполнители из России, как Моргенштерн с песней «Дуло», 10AGE с треком «Нету интереса» и DEAD BLONDE с композицией «Мальчик на девятке».

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Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе C против команд Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Первый матч украинцы проведут 13 июня с голландцами.

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