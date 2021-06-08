Вингер сборной Англии и «Манчестер Сити» Фил Фоден изменил имидж перед чемпионатом Европы. Футболист постригся и покрасился в стиле Пола Гаскойна на Евро-1996.
Фотографию из барбершопа со свежей прической Фоден опубликовал в сторис инстаграма. «Вайб Евро-96», – подписал он снимок.
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ВЧЕРА В 05:12
  • Фил Фоден сыграет на первом крупном международном турнире в карьере.
  • На ЧЕ-1996 сборная Англии дошла до полуфинала.
Сборная Англии на Евро-2020. Состав, тактика, расписание, звезды
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