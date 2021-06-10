Польша – команда одного человека. Слишком велико желание описать сборную Паулу Соузы именно так. Да, Роберт Левандовский – пожалуй, главный форвард мира последних пяти лет, но в составе «красно-белых» есть и другие мощные ребята из топ-чемпионатов: Петр Зелиньский («Наполи»), Матеуш Клич («Лидс»), Якуб Модер («Брайтон»). Если вдруг не сложится с основным планом, то поляки обязательно найдут альтернативные варианты.

Путь на Евро

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Сборная Польши провела отбор на Евро в статусе фаворита в группе с Австрией, Северной Македонией, Словенией, Израилем и Латвией. Поляки превосходили всех по рейтингу ФИФА и легко завершили отбор с 25 очками. Крутому результату помог мощный старт из четырех побед и такой же финиш. Между уместилось поражение от словенцев (0:2) и нулевая ничья с Австрией.

А вот Лигу наций поляки провалили. Они попали в Лигу А в квартет с Нидерландами, Италией и Боснией, но зацепили победы только в матчах с последней. В активе также ничья с Италией, которая не помешала команде Роберто Манчини выиграть группу, а Польше подняться выше третьего места.

Со стартом квалификации на ЧМ-2022 все тоже не очень гладко: ничья с Венгрией (3:3), победа над Андоррой (3:0) и проигранная на «Уэмбли» встреча с Англией (1:2). В матче не участвовал Роберт Левандовский, но менее репрезентативным результат от этого не становится.

Оптимальный состав

Как играют

Основной схемы у сборной Польши не существует: например, против Англии в отборе на ЧМ-2022 играли с тремя центральными защитниками и двумя форвардами, но тогда отсутствовал Левандовский. В том же отборе против Венгрии форвардов снова было двое (Левандовский и Милик), но схема была приближена к 4-2-2-2. На самом деле, расположение игроков не так важно: намного показательнее роли, которые им выписаны. Тут исполнителей под разные задачи у Паулу Соузы вполне хватает.

Есть мощный блок в центре поля из Гжегожа Крыховяка, Якуба Модера, Петра Зелиньского и готовых выскочить на смену Кароля Линетти и Матеуша Клича. Есть атакующие игроки, но не форварды – Пшемыслав Плахета и Камиль Йозвяк. С обороной тоже порядок, и это самая стабильная часть польского состава. Камиль Глик и Ян Беднарек сыграли в восьми и семи из девяти последних матчей.

В воротах будет привычно зажигать Войцех Шченсный, а если с ним что-то случится – Лукаш Фабианьский.

Сложно сказать, к какому подходу обратится Паулу Соуза, но пока приоритетным вариантом видятся две формации: 4-2-3-1 и 3-5-2. Такое сочетание позволит не допустить провалов в обороне и создать опасность впереди благодаря активности мощного объединения из Крыховяка, Зелинского и Модера.

В атаке у поляков задача упрощена до предела – нужно надеяться на Левандовского, которому придется играть в стиле Харри Кейна в «Тоттенхэме». То есть находить баланс между созданием моментов и их завершением. Получится – Роберт побьется за титул лучшего бомбардира, нет – сборная Польши останется без единственного работающего на 100% атакующего варианта.

Кто из звезд не приехал

Единственная большая потеря сборной Польши – Кшиштоф Пёнтек. Форвард «Герты» отпахал в этом сезоне на 7+7 в 32 матчах, но травмировал голеностоп в середине мая и на главном евротурнире не сыграет.

В твиттере Кшиштофа по этому поводу появилось слезливое послание: «Я мечтал сыграть на Евро, но верю, что в футболе, как и в жизни, ничто не происходит без причины. Знаю, что у бога есть планы на меня. Мое восстановление начинается сейчас, и это единственное, на чем я должен сфокусироваться».

Главная звезда

Роберт Левандовский, сборная Польши Фото: Getty Images

Роберт Левандовский, 32 года («Бавария»)

Для понимания, кто главное лицо в сборной Польши, можно ограничиться одним именем. Роберт Левандовский подошел к Евро в мощнейшей форме и с огромным зарядом положительных эмоций. Поляк побил казавшийся вечным рекорд Герда Мюллера по мячам в одном сезоне Бундеслиги (41 гол), поэтому, если он выстрелит пачкой голов на Евро и станет лучшим бомбардиром турнира, вряд ли кто-то удивится.

Главный янгстер

Якуб Модер, сборная Польши Фото: Getty Images

Якуб Модер, 22 года («Брайтон»)

Хотелось внести в эту категорию игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьского, но полузащитника москвичей включили только в резервный состав – на Евро он не приедет. У Польши крайне опытная команда, на фоне которой выделяются разве что Камил Йозвяк («Дерби Каунти») и Якуб Модер («Брайтон»).

Первый в начале сезона переехал из «Леха» в Чемпионшип и с ходу отыграл в 41 матче, а второй за 11 млн евро усилил «Брайтон».

Правда, до начала 2021 года 22-летний Модер бегал в «Лехе», а когда вернулся в Англию, отметился в 12 играх АПЛ. Статистика о крутости парня ничего не скажет (4+3 за сезон), но он – универсал (способен сыграть на любой позиции на вертикали центральных полузащитников, а еще латералем на левом краю) и физическая машина. Если хотите понять, чем крут Модер, пересмотрите матч 37-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

Что за тренер

Паулу Соуза, сборная Польши Фото: Getty Images

Паулу Соуза – тренер-полет. За 15 лет карьеры он поработал в восьми странах (Португалия, Англия, Венгрия, Израиль, Швейцария, Италия, Китай, Франция) и нигде не задержался дольше, чем на три года. Тренером поляков Соузу назначили только в январе 2021-го, поэтому проблем с сохранением работы даже в случае провала на Евро у него быть не должно.

Хотя ни в чем нельзя быть уверенным. Выведшего сборную на Евро Ежи Бженчека уволили за невыход в плей-офф Лиги наций из группы с Нидерландами, Италией и Боснией.

Мощных титулов у португальца нет. Не причислять же к таким победы в чемпионатах Швейцарии (с «Базелем») и Израиля (с «Маккаби» из Тель-Авива). Зато есть сложный характер и ссора, например, с руководителями «Фиорентины». Соуза раскрыл для команды Федерико Бернардески, но взъелся на руководство за отсутствие нужных ему трансферов.

В 2017 году шанс заполучить тренера с характером имел «Зенит». Петербургский клуб рассматривал Паулу как замену Мирче Луческу, но в итоге остановился на кандидатуре Роберто Манчини.

Заявка на турнир

Сборная Польши Фото: Getty Images

Вратари: Лукаш Фабианьский («Вест Хэм»), Войцех Шченсный («Ювентус»), Лукаш Скорупский («Болонья»)

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньский («Сампдория»), Камиль Глик («Беневенто»), Мацей Рыбус («Локомотив»), Павел Давидович («Верона»), Михаль Хелик («Барнсли»), Камил Пятковски («Ракув»), Тимотеуш Пухач («Лех»), Томаш Кендзёра («Динамо» Киев).

Полузащитники: Пшемыслав Франковский («Чикаго Файр»), Камил Йозвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клич («Лидс»), Кацпер Козловский («Погонь»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кароль Линетти («Торино»), Якуб Модер («Брайтон»), Пшемыслав Плахета («Норвич»), Петр Зелиньский («Наполи»).

Нападающие: Роберт Левандовский («Бавария»), Кароль Свидерский (ПАОК), Якуб Сверчок («Пяст»), Давид Ковнацкий («Фортуна»).

Расписание

14 июня. Польша – Словакия (19:00, Санкт-Петербург)

19 июня. Испания – Польша (22:00, Севилья)

23 июня. Швеция – Польша (19:00, Санкт-Петербург)

Прогноз

Конечно, серьезно думать об итоговом триумфе поляков не стоит. Даже о выходе в плей-офф нельзя говорить уверенно. Букмекеры оценивают шансы Польши на выход из группы (с двух первых строчек) выше, чем у сборной Швеции, но организованные скандинавы способны доставить проблемы кому угодно, что показали на ЧМ-2018. Если же притопить за поляков очень хочется, то лучше ставьте на гол Роберта Левандовского в каждом отдельном матче. Коэффициент близкий к двум гарантирован.

КАК ПОЛЬША ВЫСТУПИТ НА ЕВРО? Не выйдет из группы Остановится на 1/8 Шагнет в 1/4 или дальше

Профайлы других участников Евро-2020 на Eurosport.ru:

Группа A: Уэльс | Швейцария

Группа B: Бельгия | Дания | Финляндия

Группа D: Англия | Хорватия | Шотландия | Чехия

Группа E: Испания | Швеция | Словакия

Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия

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