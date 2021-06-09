Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на травму нападающего Карима Бензема. Форвард получил повреждение в товарищеском матче с командой Болгарии.
«В жизни бывают огорчения. У нас есть высококвалифицированный медицинский персонал. Врачи будут делать то, что нужно. Не собираемся каждый день спрашивать у себя: «Как он, как он?» С каждым днем будет лучше. На сегодняшний день нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматичного», – приводит слова Дешама RMC Sport.
- Бензема покинул поле на 41-й минуте, его заменил Оливье Жиру. Первичные тесты показали, что у игрока онемела нога после сильного удара в бедро.
- Матч стал вторым для Бензема в составе сборной Франции после возвращения в национальную команду.
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