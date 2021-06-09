Через месяц болельщики узнают новую сильнейшую сборную Европы, а пока предлагаем пройти тест и вспомнить предыдущих триумфаторов Евро.
На прохождение дается 6 минут. В этот раз недостаточно просто написать название команды-победителя, чтобы открыть все слоты с ее победами. Придется отвечать в последовательности (хотя вопрос всегда можно скипнуть и вернуться к нему позже).
Евро-2020
Турция на Евро: лучший тренер в истории и палачи «ПСЖ»
- Матч открытия состоится 11 июня в Риме, встретятся Италия и Турция.
- Финал пройдет в Лондоне 11 июля.
Евро-2020
Дешам – о травме Бензема: «Не вижу ничего драматичного»
Евро-2020
Бензема получил травму и рискует пролететь мимо Евро-2020