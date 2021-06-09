Через месяц болельщики узнают новую сильнейшую сборную Европы, а пока предлагаем пройти тест и вспомнить предыдущих триумфаторов Евро.

На прохождение дается 6 минут. В этот раз недостаточно просто написать название команды-победителя, чтобы открыть все слоты с ее победами. Придется отвечать в последовательности (хотя вопрос всегда можно скипнуть и вернуться к нему позже).

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Матч открытия состоится 11 июня в Риме, встретятся Италия и Турция.

Финал пройдет в Лондоне 11 июля.

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