Рассказываем о раскладах перед стартом чемпионата Европы. Кто победит? Кто забьет больше остальных? Как далеко пройдет Россия? Отвечаем.

Кто выиграет группу B?

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Сборная Бельгии Фото: Getty Images

Кажется, у этого вопроса нет альтернативного ответа. В квартет с бельгийцами попали Россия, Дания и Финляндия – команды, которые сильно успутают «дьяволам» по всем параметрам: по уровню, по опыту и по глубине состава.

Датчан бельгийцы обыграли 2:0 и 4:2 в Лиге наций в 2020 году, России нанесли два разгромных поражения в отборе на Евро – 3:1 и 4:1 в 2019-м. И только Финляндия остается успешной против Бельгии в XXI веке – три победы и три ничьи. Но последний матч состоялся в 2016-м. Сейчас это команды разного уровня.

Когда Россия вылетит с Евро?

Команде Станислава Черчесова будет крайне сложно повторить успех домашнего чемпионата мира. Тогда Дзюба и Ко дошли до 1/4, а теперь вряд ли перейдут черту 1/8. В группе у России главный соперник – Дания. Многое будет зависеть от очного матча, но даже если случатся ничья или поражение, на этом ЧЕ есть возможность квалифицироваться с третьего места.

А дальше – труба. Если Россия займет второе место, то соперником по 1/8 будут Нидерланды, Турция, Швейцария или Уэльс – довольно серьезные и стабильные команды. В случае, если третье, то выйдет на победителя группы F, где выступают Франция, Германия и Португалия – победить кого-то из них будет совсем нереально.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Харри Кейн Фото: Getty Images

Основной нападающий сборной Англии всеми силами пытается покинуть «Тоттенхэм», поэтому в его интересах показать максимум на чемпионате Европы и заинтересовать все без исключения топ-клубы мира. Харри не прохлаждался в этом году ни в одном из турниров: в АПЛ он забил 23 мяча (+14 ассистов) и на один точный удар опередил Мохамеда Салаха, положил три банки в Лиге Европы (у победителя гонки Жерара Морено – 7).

Кейн находится в прекрасной форме, а еще Англии снова повезло со жребием. На ЧМ-2018 к родоначальникам футбола в группу попали Тунис и Панама (им Харри забил 5), а в этот раз в квартете Чехия, Хорватия и Шотландия – не самые страшные соперники, у которых есть проблемы в обороне. Кейн должен устроить задел по голам в группе, а в плей-офф лишь укрепить его.

Кто станет чемпионом Европы?

Французам достались страшные по именам соперники в группе – Германия и Португалия. Но на самом деле для финалистов последнего Евро и действующих чемпионов мира это даже хорошо – к плей-офф они подойдут максимально разогретыми и готовыми к тяжелым встречам на выбывание.

Главный козырь французов – глубина состава. В основе у Дидье Дешама лучшие и одни из лучших игроков поколения на своих позициях – Канте, Мбаппе, Погба, Варан. Что уж говорить, если у этой команды в запасе сидят Дембеле, Лемар, Бен Йеддер и другие. С таким набором топов французы должны вслед за ЧМ подтвердить, что они лучшие и на континенте.

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