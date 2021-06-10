Полузащитник сборной Англии Деклан Райс перед стартом чемпионата Европы-2020 сделал шокирующее признание.

«Знаете, я никогда в жизни не пил пиво, а мне 22 года. Это чистая правда. Никогда не прикасался к пинте и не пил.

Я не совсем пьющий, но пинта? Никогда. Знаю, что это немного не по теме, но это так. Люди удивляются, а мне даже запах не нравится, поэтому я никогда не подходил к напитку.

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Но если мы выиграем Евро, то да, я попробую. Но, наверное, выплюну после первого глотка!» – цитирует Райса Goal.com

22-летний Деклан Райс провел в чемпионате Англии-2020/21 32 матча за «Вест Хэм», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Англии встретится с Хорватией (13 июня), Шотландией (18-го) и Чехией (22-го).

У Райса 15 матчей за сборную и один гол. Англия ни разу в истории не выигрывала чемпионат Европы.

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