Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму сборной Украины, в которой футболисты выступят на чемпионате Европы-2020. В УФА нанесли на майки контуры территории страны, в которой угадываются очертания полуострова Крым, а также Донецкой и Луганской автономных республик.

«Нет, [меня это не задело]. Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна – они пренебрегают волеизъявлением народа, крымчан. Это не очень вяжется с пониманием, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти это не признают. Это их позиция, она нам хорошо известна», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

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В УЕФА подтвердили, что форма украинской сборной согласована и не получила нареканий на международном уровне.

Украина сыграет на групповой стадии Евро-2020 с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

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