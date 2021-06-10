Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил журналистскую аккредитацию для работы на чемпионате Европы-2020. Ранее его кандидатуру заблокировал организационный комитет Азербайджана, который примет в Баку три матча группового этапа Евро и один четвертьфинал.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА, спасибо. Работаем дальше», – сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Федерации футбола Азербайджана ранее заявляли, что блок для работы Арустамяна на Евро произошел из-за визитов телекомментатора на территорию Нагорного Карабаха. В Азербайджане считают это нарушением закона, а земли – оккупированными со стороны Армении.

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Захарова также выступала в поддержку Нобеля. «Знаю, что УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера (8 июня) этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела», – писала она в телеграм-канале.

Первым о лишения Нобеля аккредитации сообщил экс-ведущий «Футбольного клуба» и ютьюб-блогер Василий Уткин.

В качестве комментатора «Матч ТВ» Нобель Арустамян работал на финале Лиги Европы-2017 и освещал Евро-2016 и ЧМ-2018.

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