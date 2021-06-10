В телеграм-канале «OFNEWS / Новости Околофутбола» заметили, что билеты на оба матча сборной России на чемпионате Европы-2020 в Санкт-Петербурге попали к перекупщикам.

Авторы обнаружили фотографии со стопкой проходок на стадион «Газпром Арена», которые продают не на официальных ресурсах УЕФА, а у посредников. Перекупщик торгует тикетами на игры России против Бельгии и Финляндии в телеграм-чатах, представляется именем Всеволод и свободно присылает фотографии Fan ID.

В OFNEWS обратили внимание на источник возникновения билетов. В левом нижнем углу стоят подписи Football Union of Russia и Joint-Stock Company FC Zenit. «Значит, конкретно эти билеты были выделены непосредственно РФС и «Зениту». И уже оттуда попали к перекупам. Обратите внимание на толщину стопки тикетов на второй фотографии – их там 20-30 штук не меньше», – полыхает в телеграм-канале.

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Всеволод сделал наценку на билеты в 300-400%. За место третьей категории при номинале в 4500 рублей он просит 20 тысяч. Первая категория при номинале в 17 тысяч рублей обойдется фанатам в 90 тысяч. В РФС и ФК «Зенит» пока не прокомментировали поступившую информацию.

Сборная России сыграет с Бельгией на «Газпром Арене» 12 июня, с Финляндией – 16 июня.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа Евро и четвертьфинал. Встреча второго раунда плей-офф состоится 2 июля.

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