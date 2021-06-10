Мюнхен – максимально комфортный и многогранный город, поэтому во все времена притягивал важнейшие спортивные события. В 1970-е здесь проходила Олимпиада еще на старом стадионе в парке, в 2006-м – гремел чемпионат мира по футболу. Планы на будущее после Евро у города уже расписаны: в 2023 году «Альянц Арену» ждет финал Лиги чемпионов, а в 2024-м – уже новый чемпионат континента.

Стадион

«Альянц Арена» в цветах «Баварии» и «Мюнхена-1860» Фото: Getty Images

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Покрытая светящимися чешуйками «Альянц Арена» – один из самых запоминающихся стадионов мира, который не нуждается в представлении. Кажется, что 75-тысячник открыли совсем недавно, но нет – арене уже 16 лет, за которые она повидала десятки сумасшедших матчей – и ЧМ по футболу-2006, и драматичный финал ЛЧ-2012/13, где местная «Бавария» уступила «Челси» по пенальти.

Строительство стадиона обошлось в 340 миллионов евро – для сравнения, стадион «Зенита» стоит почти на 260 млн дороже. Но и с точки зрения конструктива в Мюнхене все проще (и возможно даже более изящно) – белое покрывало обтягивает огромный каркас со всех сторон, никаких выдвижных крыш и полей. Страховая компания Allianz будет владеть правами на нейминг стадиона еще около 15 лет, что не мешает в народе называть его «шлюпкой».

Мюнхен долго раздумывал, принимать Евро или нет, но все же решился. Правда, в скромнейшем процентном соотношении в Европе. Из максимально возможных 75 тысяч на арену впустят 14 с половиной.

Расписание матчей

Какие клубы есть в Мюнхене

Дерби «Баварии» и «Мюнхена-1860» Фото: Getty Images

В футбольной истории Мюнхена есть несколько приятных отрезков (помимо эпизодов доминирования «Баварии», само собой) – все они связаны с соперничеством «Баварии» и «Мюнхена-1860» в чемпионате Германии. В 1960-е «Мюнхен» становился чемпионом лиги и регулярно бился за титулы, в 90-е стал середняком, но регулярно собирал под 30-40 тысяч на стадионе. Вскоре вторая городская команда свернула не на тот путь и доверилась иорданскому бизнесмену Хасану Исмаику, который обещал снова конкурировать с «Баварией», а в итоге довел клуб практически до самоуничтожения в четвертой лиге.

О равном статусе команд в городе сейчас намекает только соседство фан-шопов: магазинчики находятся на противоположных сторонах одной улицы Орландоштрассе возле центральной площади Мариенплац. До 2006 года соперники даже обладали равными правами на использование «Альянц Арены», но из-за финансовых проблем «львам» пришлось продать долю и съехать.

Мюнхен – третий по величине город Германии, но в стране не принято плодить много больших команд в пределах одной локации. Поэтому остальные профессиональные клубы города сконцентрированы в третьей лиге – это и «1860», и молодежка «Баварии», а еще – клуб турецкой городской общины под названием «Тюркгюджю», изначально созданный еще в 1970-е для ностальгирующих по дому мигрантов.

Самый крутой футболист Мюнхена

Франц Бекенбауэр против Йохана Кройфа Фото: Imago

Если нужно назвать самого мюнхенского мюнхенца, то это без вопросов Франц Беккенбауэр. Гениальный защитник родился в руинах послевоенного города в семье местного почтальона из рабочего квартала и до сих пор очень привязан к родному району Гизингу – именно там он делал первые шаги в футболе. Франц встречается с одноклассниками, часто гуляет по местам детства (хотя живет в Австрии) и паторнирует поляну юности. Какое-то время назад он даже хотел купить проданную родителями квартиру в Мюнхене. Но характер и привычки Кайзера – абсолютный противовес стереотипному представлению о южных немцах: их считают самодовольными и заносчивыми.

На человека с нимбом Беккенбауэр тоже не очень тянет: в последнее десятилетие на него навалилось немало скандалов из-за чиновничьей работы в немецком футболе, где он тайно получал гонорары и подозрительно действовал при выборе стран-хозяев ЧМ-18 и ЧМ-22, отказываясь сотрудничать со следствием. Но это не перечеркивает его выдающийся статус – Франц один из трех человек в мире, кто выигрывал чемпионат мира по футболу как игрок и как тренер.

В этом году Кайзеру исполнится 76, он прошел через несколько операций на сердце и вставил искусственный сустав в бедро, но на здоровье не жалуется. На днях Кайзер даже встретился со старым другом в Австрии – болгарским футбольным чиновником Михаилом Касабовым.

Причины приехать после пандемии

Мюнхен, Мариенплац Фото: Getty Images

Во-первых, в Мюнхене вкусно и питко. Это город изысканного пива, натуральнейших сосисок, картофельных кнюдлей, тушеной капусты и сочных мясных рулек. Кульминация пивного сезона – осенний Октоберфест – вряд ли скоро вернется в полном объеме из-за коронавируса, но уж когда вернется – это будет адски шумная вечеринка в национальных костюмах, которую нужно хотя бы раз пережить. Но учтите – историческое питейное заведение города «Хофбройхаус» стало слишком ориентированным на туристов и потеряло уровень, поэтому в последние годы большей популярностью пользуется пивная «Пауланер».

Во-вторых, в Мюнхене очень комфортно жить – это чистый ухоженный город, в котором есть и старенький открыточный центр с узкими улицами, и много зелени и парков, и технологичные музеи вроде музея BMW. Совсем рядом – горы с зимними курортами, ледниковые озера, альпийская природа и величественные замки. Ну а если вы еще и урвете билет на «Баварию», то незабываемый отпуск обеспечен.

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