Опубликовано 10/06/2021 в 09:31 GMT | Обновлено 10/06/2021 в 09:32 GMT

В УЕФА обязали сборную Украины внести изменения в новую форму, которую компания Joma разработала специально для выступления жовто-блакитных на чемпионате Европы-2020.

Ранее президент национальной федерации Андрей Павелко представил свежий комплект в трех цветовых гаммах (желтом, синем и белом), на котором изображена территория страны, включая полуостров Крым, Донбасс и Луганскую автономную республику. В УЕФА посчитали, что карта Украины на майке не нарушает правил организаций, так как географически соответствует нормам ООН.

Андрей Ярмоленко Фото: facebook

Евро-2020 Путина не задела форма Украины с контурами Крыма для Евро-2020 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган – «Героям слава» – украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл», – отметили в УЕФА (цитата по «Чемпионату» ).

В европейском футбольном союзе приняли это решение после запроса со стороны РФС. При этом фраза «Героям слава!» изначально был изображен на изнаночной стороне футболок и не был виден зрителям на стадионе и в телевизионных трансляциях.

Изначально после презентации в УЕФА заявляли, что не видят нареканий к экипировке жовто-блакитных.

Украина сыграет на групповой стадии Евро-2020 с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

Евро-2020 Форма Украины на Евро взорвала. Все из-за узора на футболке 08/06/2021 В 06:43