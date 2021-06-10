В УЕФА обязали сборную Украины внести изменения в новую форму, которую компания Joma разработала специально для выступления жовто-блакитных на чемпионате Европы-2020.
Ранее президент национальной федерации Андрей Павелко представил свежий комплект в трех цветовых гаммах (желтом, синем и белом), на котором изображена территория страны, включая полуостров Крым, Донбасс и Луганскую автономную республику. В УЕФА посчитали, что карта Украины на майке не нарушает правил организаций, так как географически соответствует нормам ООН.
Андрей Ярмоленко
Фото: facebook
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«Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган – «Героям слава» – украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл», – отметили в УЕФА (цитата по «Чемпионату»).
В европейском футбольном союзе приняли это решение после запроса со стороны РФС. При этом фраза «Героям слава!» изначально был изображен на изнаночной стороне футболок и не был виден зрителям на стадионе и в телевизионных трансляциях.
- Изначально после презентации в УЕФА заявляли, что не видят нареканий к экипировке жовто-блакитных.
- Украина сыграет на групповой стадии Евро-2020 с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).
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