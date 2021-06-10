Турция – Италия (11 июня, 22:00)

Дженгиз Ундер, сборная Турции Фото: Getty Images

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У турецкой команды очень молодая и задорная линия нападения – Ундер и Языджи задают здесь тон. Даже если посмотреть результаты последних матчей, то становится понятно, насколько результативен этот коллектив. При этом у Турции сильно хромает игра в обороне: два пропущенных от Сербии, России, Нидерландов, три – от Хорватии и Латвии.

Италия известна качественной обороной – в десяти последних матчах всего один пропущенный, от Нидерландов. Тем не менее, это будет игра-открытие чемпионата, где обязательно случатся эмоции и возникнут ошибки. Да и такое событие без забитых мячей банально невозможно.

Бельгия – Россия (12 июня, 22:00)

Россия и Бельгия все матчи друг против друга провели в ХХI веке, и каждый из них складивался для отечественных футболистов очень тяжело. Пять поражений и одна ничья, которая была добыта со счета 1:3 на 92-й минуте. Последние матчи вовсе завершились разгромами: 1:3 и 1:4 в отборочном турнире к Евро в 2019-м.

С тех пор составы команд почти не изменились, поэтому сложно ждать от Черчесова, Дзюбы и остальных футболистов чуда. Против них выйдут Лукаку, Мертенс, Тилеманс, братья Азары и многие другие топы. Даже отсутствие Де Брёйне на исходе сказаться не должно.

Англия – Хорватия (13 июня, 16:00)

Тренировка сборной Англии Фото: Getty Images

Помните, кто играет в нападении у команд? Безумно крутой бомбардир Кейн, Санчо, Рэшфорд, у Хорватии есть Перишич, Влашич, Пашалич, Крамарич. Эти ребята шикарно атакуют в своих клубах, но в большинстве случаев не слишком результативны в сборной. Пока.

Мировой чемпионат – время показать себя, чтобы стать героем страны и получить вес в глазах европейских топ-команд. Как этого добиться, если не крутыми голами и бешеной результативностью. Англия и Хорватия на это способны.

Нидерланды – Украина (13 июня, 22:00)

За последние два года сборная Украины провела 13 матчей с разными соперниками в различных турнирах и не забила только в двух – Испании в Лиге наций и Польше в товарняке. В остальных встречах от нападения команды Андрея Шевченко пострадали Франция, Германия и та же Испания в первом очном матче.

Гол Нидерландов в этом матче читается, но и жевто-блакитные должны огорчить соперника. Все же, когда в команде есть игроки уровня Ярмоленко и Малиновского, она должна создавать моменты и реализовывать их.

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