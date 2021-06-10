Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал четырех футболистов, который считает лидерами национальной команды.
«Кто лидеры сборной России на сегодняшний день? Дзюба, Кудряшов, Жирков, Зобнин. Молодые уже начинают себя проявлять. Жалко, что 17-летний Захарян заболел ангиной, поэтому выбыл. Есть молодежь, которая уже хочет себя проявлять. Мы на них внимательно смотрим. Сегодня очень важно, но мы не забываем про завтра», – сказал Черчесов в интервью ютьюб-каналу «Соловьев LIVE».
- Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
- Первый матч состоится 12 июня в Петербурге против бельгийцев.
Евро-2020
Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро
Чемпионат России
«Только через мой труп». Зарема против Черчесова в «Спартаке»
Товарищеские матчи
Черчесов усложнил игру сборной. Сработает ли на Евро?