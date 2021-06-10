УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Бельгии и России.
Главным судьей встречи станет испанец Антонио Матеу Лаос. Большая часть бригады Лаоса состоит из его соотечественников. Арбитру помогут Пау Себриан и Роберто Дель Паломар, а на ВАР будет работать Алехандро Эрнандес, его ассистентами станут Иньиго Прието и португалец Жоау Пиньейру, сообщает официальный сайт.
- Антонио Матеу Лаос обслуживал финал Лиги чемпионов. 29 мая он рассудил «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0).
- Матч Бельгия – Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Лига чемпионов УЕФА
Стало известно имя судьи финала Лиги чемпионов
Евро-2020
Черчесов назвал лидеров сборной. Среди них нет Головина
Евро-2020
Билеты на Евро от РФС и «Зенита» забрали перекупы. Наценка – 400%