УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Бельгии и России.
Главным судьей встречи станет испанец Антонио Матеу Лаос. Большая часть бригады Лаоса состоит из его соотечественников. Арбитру помогут Пау Себриан и Роберто Дель Паломар, а на ВАР будет работать Алехандро Эрнандес, его ассистентами станут Иньиго Прието и португалец Жоау Пиньейру, сообщает официальный сайт.
  • Антонио Матеу Лаос обслуживал финал Лиги чемпионов. 29 мая он рассудил «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0).
  • Матч Бельгия – Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Лига чемпионов УЕФА
Стало известно имя судьи финала Лиги чемпионов
12/05/2021 В 15:50
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