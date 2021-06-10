УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Бельгии и России.

Главным судьей встречи станет испанец Антонио Матеу Лаос. Большая часть бригады Лаоса состоит из его соотечественников. Арбитру помогут Пау Себриан и Роберто Дель Паломар, а на ВАР будет работать Алехандро Эрнандес, его ассистентами станут Иньиго Прието и португалец Жоау Пиньейру, сообщает официальный сайт

Антонио Матеу Лаос обслуживал финал Лиги чемпионов. 29 мая он рассудил «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0).

Матч Бельгия – Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов УЕФА Стало известно имя судьи финала Лиги чемпионов 12/05/2021 В 15:50

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