Все футболисты из заявки сборной Испании на Евро-2020 сдали отрицательные тесты ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Первым положительный результат показал тест Серхио Бускетса, за ним ситуацию повторилась у защитника «Лидса» Диего Льоренте. Вся сборная перешла в режим изоляции, а против Литвы играла молодежная национальная команда. 10 июня повторные тесты Бускетса и Льоренте показали отрицательные результаты, сообщает Daily Mail.
- Ранее Министерство здравоохранения Испании приняло решение вакцинировать членов национальной сборной от коронавируса перед Евро-2020.
- Проблемы с ковидом не только у испанцев – положительные результаты показали тесты шведов Деяна Кулусевски и Маттиаса Сванберга, а также шотландца Джона Флека.
Евро-2020
1-й случай ковида на Евро. Бускетс заболел за 8 дней до старта
Чемпионат Испании
«Теперь все сложно». Куман – о ничьей с «Леванте» и титуле
Футбол
«Интер» и «Аякс» – чемпионы, Месси – с дублем