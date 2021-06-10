Все футболисты из заявки сборной Испании на Евро-2020 сдали отрицательные тесты ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Первым положительный результат показал тест Серхио Бускетса, за ним ситуацию повторилась у защитника «Лидса» Диего Льоренте. Вся сборная перешла в режим изоляции, а против Литвы играла молодежная национальная команда. 10 июня повторные тесты Бускетса и Льоренте показали отрицательные результаты, сообщает Daily Mail

Ранее Министерство здравоохранения Испании приняло решение вакцинировать членов национальной сборной от коронавируса перед Евро-2020.

Проблемы с ковидом не только у испанцев – положительные результаты показали тесты шведов Деяна Кулусевски и Маттиаса Сванберга, а также шотландца Джона Флека.

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