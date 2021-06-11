Сборные Италии и Турции вот-вот откроют чемпионат Европы по футболу. Пора определиться, кто выступит главным фаворитом Евро-2020.

Максим Акманцев

Главный редактор

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Если уж что-то мы и знаем, так это то, что футбол этим летом точно возвращается домой. Как куда? В Англию. Спустя 25 лет после Евро-96 главный матч турнира снова пройдет на «Уэмбли». Это ли не тот самый football is coming home?

Понятно, что любой английский болельщик скажет, что финал не финал, если в нем не будет «трех львов». В России команда Гарета Саутгейта остановилась в шаге от решающего матча. И это на земле, которую англичане считают враждебно настроенной. Только представьте, на что они способны дома.

Харри Кейн, сборная Англии Фото: Getty Images

Но если финал на «Уэмбли» – далекая перспектива для Англии, то самый важный апгрейд Саутгейт уже накатил. До тренера наконец дошло, что нельзя строить игру на футболистах, которые знают о трофеях только из гугла. В московском полуфинале 2018 года за Англию сыграли все пять игроков «Тоттенхэма», призванных под флаг сборной. На Евро-2021 из лондонской команды приедет только Харри Кейн. Да и тому осталось в «шпорах» пара месяцев. Возможно, экс-приятель по «Тоттенхэму» Триппьер расскажет Харри, каково это – поднимать над головой трофей. Ведь Киран, сбежав в «Атлетико», узнал, что такое победа в турнире. А там глядишь, и Кейн вдохновится, сбросит с себя давление и порадуется со скамейки за Рахима Стерлинга, забивающего победный в финале Евро.

Артем Буторин

Редактор футбольного раздела

Стабильность и глубина состава – два слагаемых для крупных турниров. У французов есть оба: сбалансированный ростер с двумя топами на каждой позиции и качественные результаты. С 2018 года «ле блюз» проиграли лишь два официальных матчах: Нидерландам в Лиге наций и Турции в квалификации Евро. Шикарный результат за три сезона.

Еще у команды стабильный коуч, который использует примерно один и тот же состав по одной и той же схеме. Никаких экспериментов и искусственного омоложения. К идеальному чемпионскому ростеру с ЧМ добавится еще и праймовый Карим Бензема (если не выбьет травма), он даст команде необходимую реализацию. Кажется, с момента ивента в России «трехцветные» стали только сильнее.

Руслан Хрипун

Старший редактор

Йоахим Лёв, Германия Фото: Getty Images

Самая титулованная (3 победы и 3 серебра на Евро), беспощадная и кровожадная сборная Германии сильно сдала на последних больших форумах. Рулящий командой уже 15 лет Йоахим Лёв инициировал смену поколений и затеял ряд экспериментов. Однако варианты с пятью защитниками и гибкой атакой, в которой нападающие часто меняются местами, выглядели неубедительно. В раздевалке и на поле не хватало Томаса Мюллера и Матса Хуммельса, поэтому перед последним турниром во главе бундестим Лёв вернул ветеранов.

Утраченный статус главного фаворита, последние неудачи сборной и идеальное сочетание молодости и опыта придадут команде дополнительную мотивацию. Лёв тоже выложится по полной, чтобы уйти на высокой ноте и улучшить карьерное резюме перед переходом на клубную работу. Германия выходила в финал в половине из 12 предыдущих розыгрышей чемпионата Европы, и на этот раз есть множество весомых факторов, чтобы улучшить эту статистику.

Сергей Кулагин

Автор

Звездный вратарь Тибо Куртуа, топовое нападение с Ромелу Лукаку, Эденом Азаром и Дрисом Мертенсом, трудяги все как на подбор в полузащите и обороне, парочка клубных связок – у сборной Бельгии крепкий и сбалансированный состав. Подвела травма Кевина де Брёйне, но звезда «Сити» уже прибыл в расположение. У Роберто Мартинеса будет время вывести команду на пик – благо, в группе будут матчи с Россией и Финляндией. Огня в глазах бельгийцам тоже не занимать: они долго шли к золоту большого турнира. Настало время его получить.

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