Среди вас точно есть любители фэнтези – виртуальной игры, в которой собирают состав из реальных футболистов и набирают очки в зависимости от их статистики. За день до Евро-2020 авторы Eurosport.ru Дмитрий Панферов и Сурен Аванесьян поговорили о фэнтези по турниру: сформировали команды, обсудили топ-пики и раздали советов.
Дельные советы или ты можешь собрать команд круче? Докажи это в фэнтези-лиге «Точки xG».
Евро-2020
Вся сборная Испании сдала отрицательные тесты на ковид
- Евро-2020 стартует 11 июня матчем Италия – Турция.
- Россия начнет выступление игрой против Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня.
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