11-летний болельщик записал обращение к Станиславу Черчесову и рассказал главному тренеру сборной России, как играть с Бельгией на Евро-2020.

«Станислав Саламович, честь имею! Времени мало, поэтому говорю кратко и по делу! Бельгийцы играют 3-4-3. Отрезайте от мяча Лукаку! Не давайте ему принимать! Левша, чаще всего бьет в дальний от себя угол. На него верхом работают и фланги. Думаю, здесь будут Мертенс и Карраско – на PlayStation оба очень быстрые. Кстати, одного хорошо знает Комбаров. Если есть номер, пусть проконсультирует. Да, бельгийцы будут растягивать.

На мой взгляд, играть нужно в пять защитников. В центре – Джикия, Семенов и Баринов. Он начинает контратаки. По краям: справа – Фернандес, слева – Караваев. Края при обороне сдваиваются, иначе никак. Комбаров подтвердит. Центр, извините, разобрать не успеваю. По атаке – Дзюба, под ним Головин. Ромбом – Кузяев, Зобнин, Оздоев. И послушайте: бейте почаще издали! Куртуа временами чудной. А самое главное – прессинг, прессинг, прессинг! Все должны летать по линиям. Если нужны будут советы по заменам, звоните в перерыве. Думаю, буду не занят. Удачи!» – приводит слова школьника «7-17 Спортивный канал».

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Матч Бельгия – Россия пройдет 12 июня в Петербурге и начнется в 22:00 (мск).

16 июня команда Черчесова сыграет с финнами, 20-го – с датчанами.

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