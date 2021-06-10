Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне не тренировался в основной группе перед матчем с Россией.

Футболист присутствует на поле, но даже не надевал бутсы, сообщает Nieuwsblad.be

Ранее Де Брёйне получил переломы костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» (0:1). Бельгиец столкнулся с защитником «синих» Антонио Рюдигером.

Матч Бельгия – Россия пройдет 12 июня в Петербурге и начнется в 22:00 (мск).

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