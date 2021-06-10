Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о знакомстве с полузащитником сборной Бельгии Эденом Азаром.

– Азар – топовый игрок, конечно. Мы с ним несколько раз пересекались. Самое главное – мы [в ЦСКА] когда играли с «Лиллем» в Лиге чемпионов, он нас нереально возил. Он был совсем молодой, они выиграли чемпионат с Гарсией, и когда спрашивали мое мнение, какого уровня этот игрок, я сказал, что это вообще будущая мировая звезда. И когда я ему сказал, что он должен мне быть обязан своей карьерой, он говорит: «Ну давай я тебе пятерку отобью».

– Я правильно понимаю, что вы, по большому счету, сделали трансфер Азара в «Челси»?

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– Нет, ну он большой был игрок уже, просто это была как вишенка на торте, последний процент.

– Вы еще говорили, что у Азара очень крутое чувство юмора.

– У него прекрасное чувство юмора. Он все время ржет, улыбается.

– Вы дружите с Дзюбой, у него классное чувство юмора.

– Он считает, что классное, да.

– Хорошо. У Азара тоже классное чувство юмора.

– Ну другое совсем. Дзюба отыгрывает момент, а Азар – больше ситуативно.

– Если брать по чувству юмора – кто круче?

– Дзюба лучше отыгрывает. Он когда рассказывает какую-то историю в лицах – это вообще очень круто. А Азар – он больше подыгрывающий. Дзюба – солирующий, – сказал Слуцкий в беседе с Евгением Савиным.

Эден Азар выступает за мадридский «Реал». В составе сборной Бельгии вингер сыграет на Евро-2020.

Леонид Слуцкий вместе с «Рубином» занял четвертое место в чемпионате России.

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