Сборная Италии под руководством Роберто Манчини без проблем прошла отборочный турнир к Евро-2020, но все равно не выглядит главным фаворитом чемпионата. «Скуадра адзурра» – скорее, теневой игрок, который может неожиданно выстрелить, как на ЧМ-2006.

Путь на Евро

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10 матчей – 10 побед – 30 очков. Что еще можно сказать об Италии в отборе на Евро? Ах да, итальянцы пропустили лишь четыре мяча – меньше только у Бельгии и, внезапно, Турции. Группа команде Манчини попалась максимально легкая. Финляндия, Греция, Босния, Армения и Лихтенштейн – отсюда и Россия вышла бы с первого места. Половину матчей Италия выиграла разгромно, а самое эпичное уничтожение устроила армянам – без Генриха Мхитаряна Армения проиграла 1:9.

Оптимальный состав

Как играют

Всю карьеру в сборной, а это уже больше трех лет, Манчини придерживается одной схемы. Если в «Зените» Роберто мотало, и он не определился, во что играет его команда, то сборная Италии давно действует по 4-3-3. До него команду возглавлял Джанпьеро Вентура, который предпочитал играть в два форварда и довел сборную до пропуска чемпионата мира. После его увольнения командой пару матчей порулил Луиджи ди Бьяджо. Он и начал эксперименты с 4-3-3, что потом подхватил Манчини. Тренер оказался в идеальной ситуации: на ЧМ ехать не надо, сверху, как в «Зените», никто не давит, просто строй команду, готовь к отбору на Евро. И Манчини справился.

При Роберто Италия заиграла в атакующий футбол, а единственной его попыткой зарыться в обороне стал гостевой матч против португальцев в группе Лиги наций. Италия проиграла 0:1, и с тех пор коуч предпочитает действовать первым номером. С Манчини «скуадра адзурра» победила 27 раз, семь матчей свела вничью и дважды проиграла. Тот матч с Португалией в сентябре 2018-го – последнее поражение сборной Италии. Перед групповым этапом Евро итальянцы не проигрывают 27 встреч подряд.

Главная атакующая сила сконцентрирована в целой группе футболистов. Выделяется Лоренцо Инсинье: миниатюрный неаполитанец без устали шуршит на левом фланге и раздает передачи. Мощнейшая конкуренция развернулась за место центрфорварда – его приходится делить абсолютно равным по классу Андреа Белотти и Чиро Иммобиле. Справа позиция самая вариативная: здесь шансы есть у двух Федерико, Кьезы и Бернардески, а также Доменико Берарди. Впятером эти ребята при Манчини наколотили 25 мячей и раздали 14 ассистов, в том числе друг другу.

Кто не приехал

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Отсутствие в сборной Италии Джанлуиджи Буффона уже давно не удивляет, но просто вдумайтесь: «скуадра адзурра» впервые за 17 лет выступит на крупном турнире без Джиджи. За карьеру в сборной Буффон пропустил чемпионат мира или Европы лишь однажды, в 2000 году, потому что сломал руку в отборочном матче с норвежцами. Даже в 1998-м 20-летний Буффон сгонял во Францию на ЧМ, пусть и отсидел весь чемпионат на скамейке. Манчини ни разу не вызывал ветерана, но конфликта нет. Просто Роберто нашел идеальный момент для смены поколений.

Из актуальных потерь самая существенная связана с травмой Николо Дзаньоло. 21-летний вингер «Ромы» порвал кресты в начале 2020-го, а осенью того же года случился рецидив. Будь Нико в порядке, кто-то из тройки Кьеза-Бернардески-Берарди уже отправился бы в отпуск.

За несколько дней до старта чемпионата Европы мышечную травму получил полузащитник «Интера» Стефано Сенси, на замену ему бросился футболист «Аталанты» Маттео Пессина. А еще на Евро неожиданно не попал Мойзе Кин: форвард «ПСЖ» настрелял 19 мячей за сезон, но Манчини предпочел ему нападающего Джакомо Распадори из «Сассуоло».

Главная звезда

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

Джанлуиджи Доннарумма, 22 года («Милан»)

Высоченный воспитанник «Милана» – самый звездный и противоречивый футболист команды Манчини. Вратарь не договорился с клубом о новом контракте и стал объектом хейта болельщиков, которые прозвали его Долларуммой. Джанлуиджи лишился уважения легенд клуба, а Паоло Мальдини уже объявил, что соглашение продлеваться не будет. Скорее всего, новым клубом нового Джиджи станет «ПСЖ», где парень будет бороться за основу с Кейлором Навасом.

Но сейчас Доннарумме надо доказывать, что он не переоцененный голддиггер, а действительно топовый вратарь и полноценная замена Буффону в сборной. Пока сомневаться в его скиллах не приходится: за последний год, а это 14 матчей, Доннарумма пропустил четыре мяча. В среднем за игру национальной команды 22-летний Джанлуиджи получает от соперников всего 0,42 гола, а из 26 встреч 15 он провел на ноль.

Главный янгстер

Алессандро Бастони Фото: Getty Images

Алессандро Бастони, 22 года («Интер»)

На Евро-2020 Бастони посоревнуется с Франческо Ачерби за привилегию быть первым выбором Манчини после почти легендарных Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Алессандро – ровесник Доннаруммы, но в сборной появился на четыре года позже и провел пока всего пять матчей. Главное преимущество Бастони над Ачерби – он свеж как физически, так и ментально. Защитник попал в сборную осенью 2020-го и сразу поехал на большой турнир, в то время как Ачерби за девять лет с момента дебюта в национальной команде провел смешные 14 встреч и тоже впервые поедет на ЧМ или ЧЕ.

Бастони – основной футболист «Интера» прошедшего сезона. Transfermarkt оценивает 22-летнего итальянца в 60 млн евро – в три раза дороже остальных центральных защитников сборной вместе взятых (Кьеллини + Бонуччи + Ачерби = 19,5 млн). Это не раздутые суммы, просто Бастони уже стал ключевым в «Интере» Антонио Конте. Он лучше Стефана де Врея и Милана Шкриниара отдает передачи в атаку, шикарен в прессинге в центре и на чужой половине. Итальянец уже достался «Интеру» за гигантские 31,1 млн евро. Если парень сильно выступит на Евро, выручить за него получится в два, а то и в три раза больше.

Что за тренер

Роберто Манчини Фото: Getty Images

Старый знакомый петербургских фанатов Роберто Манчини принял сборную Италии весной 2018-го, посмотрел по телевизору чемпионат мира в России, а затем блестяще прошел отборочный турнир к Евро-2020. Решение назначить Манчини после пятого места в «Зените» насмешило многих. Казалось, Роберто закончился как тренер еще в «Сити». С момента отъезда из Англии до назначения в сборную Италии прошло пять лет, и за это время коуч сподобился всего на один трофей – Кубок Турции с «Галатасараем».

Но 56-летний тренер действительно плотно поработал с итальянцами три этих года: при нем в сборной дебютировали 34 футболиста, среди которых Николо Барелла, Мануэль Локателли, Стефано Сенси и Николо Дзаньоло. 10 из 26 игроков Италии на Евро-2020 впервые надели синюю футболку при Роберто. Сборная Италии – команда Манчини в самом прямом смысле: совсем не факт, что другой тренер привел бы «скуадру адзурру» в себя после черных времен с Вентурой.

Заявка на турнир

Сборная Италии по футболу Фото: Getty Images

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола ( «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Маттео Пессина («Аталанта»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).

Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).

Расписание

11 июня. Турция – Италия (22:00, Рим)

16 июня. Италия – Швейцария (22:00, Рим)

20 июня. Италия – Уэльс (19:00, Рим)

Прогноз

Winline не видит сборную Италии в числе первых претендентов на победу. В очереди на золото «скуадра адзурра» идет седьмой. Шансы итальянцев оцениваются в 8,80 – из традиционно топовых национальных команд меньше верят только в Португалию и Нидерланды.

Италия может пробраться далеко по турнирной сетке, но их действительно не стоит рассматривать как явных фаворитов – обновленная сборная пока не проверена серьезными ивентами. При Манчини Италия провела шесть матчей с топ-командами, а выиграла всего один – у Нидерландов. «Скуадра адзурра» трижды виделась с «оранье», два раза – с португальцами, однажды – с Францией. Двум предыдущим победителям Евро итальянская команда проиграла.

КАК ИТАЛИЯ ВЫСТУПИТ НА ЕВРО? Не выйдет из группы Вылетит в 1/8 Остановится в 1/4 Доберется до полуфинала Проиграет в финале Возьмет титул

Профайлы других участников Евро-2020 на Eurosport.ru:

Группа A: Уэльс | Швейцария | Турция

Группа B: Бельгия | Дания | Финляндия

Группа D: Англия | Хорватия | Шотландия | Чехия

Группа E: Испания | Швеция | Словакия | Польша

Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия

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