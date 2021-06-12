Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы – спасибо Дублину, власти которого отказались пускать зрителей на трибуны. Болельщики увидят на Крестовском острове матчи команд групп B и E, а еще четвертьфинал.

Стадион

Стадион «Санкт-Петербург» Фото: Getty Images

Чемпионат России «Зениту» пора стать фермой. Это спасет репутацию клуба 20/05/2021 В 13:03

«Газпром Арена», которая на время международных турниров меняет имя на «Санкт-Петербург», строилась почти 10 лет. Объект заложили в 2007 году, а сдали в эксплуатацию в конце 2016-го. Пока стадион возводили, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России – бронзу Евро-2008. Новая арена стала для команды Черчесова трамплином в плей-офф ЧМ-2018: здесь российские футболисты порвали Египет.

По словам бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, стоимость стадиона составила 43 млрд рублей. За эти деньги болельщики получили выдвижную крышу, а клуб – выкатное поле. Благодаря крыше даже зимой на трибунах можно снять куртку, а газон выдвигают за пределы чаши стадиона, чтобы спрятать от холода.

Сборная России проведет на домашнем стадионе минимум две игры группового этапа, но есть небольшой шанс на третий матч. Для этого нужно, чтобы сложилось слишком многое: российской команде необходимо выйти из группы с третьего места, стать второй среди команд, занявших третьи строчки, а затем еще и выйти в четвертьфинал. Рассчитать заранее вряд ли получится.

Расписание матчей

Футбол Петербурга

Фанаты «Зенита» Фото: Getty Images

Один город – одна команда! Этот девиз подходит Петербургу больше, чем любому другому хозяину Евро-2020. Посудите сами: из 11 городов ЧЕ только в Петербурге и Амстердаме нет двух клубов в Премьер-лиге и втором по рангу чемпионате. Но «Аяксу» далеко до того культа, что образовался вокруг «сине-бело-голубых». Помимо «Зенита», город представляет «Звезда» из ПФЛ, а в Ленинградской области базируется «Ленинградец», но большинство петербуржцев вряд ли в курсе о существовании этих команд.

Все взоры местных любителей футбола направлены на «Зенит». Вряд ли стоит объяснять, почему другой клуб городу не нужен. Кто еще за 15 лет возьмет семь чемпионств (12 раз – в тройке), три Кубка, пять Суперкубков России, и, конечно, Кубок и Суперкубок УЕФА? До прихода в клуб «Газпрома» весь музей «Зенита» насчитывал пять трофеев, а теперь их уже некуда ставить.

Звезда города

Андрей Аршавин Фото: Getty Images

Так можно было назвать почти любого футболиста из золотого состава-2007/08, но по-настоящему легендарной для Петербурга личностью остается Андрей Аршавин. А как же Александр Кержаков? Есть как минимум три причины выбрать на почетную роль именно Шаву, а не Кержа.

Первая: Кержаков-старший родился в Кингисеппе, а не Ленинграде, то есть, формально он не подходит. Вторая: Саша играл за «Динамо» из Москвы – уже не похоже на биографию главного символа Петербурга. И третья: Кержаков выиграл Кубок УЕФА, но все же с другим клубом, «Севильей». К громким успехам «Зенита» он непричастен.

Безусловно, в начале карьеры Аршавин и Кержаков сделали друг друга, но и в Европе громче гремел Шава, прославляя родной город покером на «Энфилде».

Причины вернуться после пандемии

Русский музей Фото: Getty Images

Для тех, кто никогда не посещал Петербург, обязательны к просмотру разводные мосты. Троицкий, Дворцовый, Литейный и другие – вблизи все выглядят впечатляюще. Главное заранее посмотреть график, потому что каждый мост разводят в разное время.

Любителям более вдумчиво провести время стоит посетить Русский музей. Одни приходят сюда ради конкретной выездной выставки, но настоящее культурное богатство Русского музея – в постоянных экспозициях. Они представляют из себя все искусство страны, начиная с древней Руси и заканчивая XX веком.

А для тех, кто предпочитает расслабляться в противоположных музею местах, в Петербурге имеется целая улица. На Рубинштейна каждый найдет идеальный по настроению и атмосфере бар с приятной музыкой и интересными напитками. Спортивные пабы тоже в наличии, так что тем, кто не попал на стадион, можно устроить целое путешествие: сначала посмотреть матч Евро в приятной компании, а затем отправиться на поиски чего-то более утонченного.

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