Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне сообщил, что не сыграет в матче против России в первом туре групповой стадии Евро-2020. Футболист восстанавливается после серьезной травмы носа и глазницы, полученной в финале Лиги чемпионов. Де Брёйне пропустил тренировку сборной, а после выступил перед журналистами.

«Я очень надеюсь сыграть во втором матче. Все еще испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки, но это не всегда возможно», – цитирует игрока Nieuwsblad

Ранее журналист телеканала GOL сообщил , что полузащитник бельгийцев Эден Азар, скорее всего, не выйдет на поле в стартовом составе. 30-летний игрок мадридского «Реала» пропустил значительную часть сезона из-за частых травм и болезни. Именно поэтому главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что футболист не набрал оптимальной формы для игры с первых минут.

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Кевин Де Брёйне вынужденно покинул поле после жесткого столкновения с футболистом «Челси» Антонио Рюдигером в финале ЛЧ.

Азар пропустил 30 из 52 официальных матчей мадридского клуба в этом сезоне из-за повреждений. Эден сыграл 21 матч, только 11 в стартовом составе.

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