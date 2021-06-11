Футболист сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус в преддверии стартового матча Евро-2020 со сборной Бельгии.
По информации «РБ Спорт», полузащитника «Зенита» срочно изолировали от команды, он ожидает повторного теста. Сейчас игрок находится в Санкт-Петербурге, где пройдет встреча сборных России и Бельгии. Источник также сообщает, что Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела. Поэтому нельзя исключать вероятность ошибки теста. Сборная России проинформировала УЕФА. Утверждается, что футболист сдаст повторный тест на COVID-19 в ближайшее время.
- Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.
- Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
- Россия и Бельгия сыграют 12 июня.
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