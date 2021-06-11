Евро-2020 вот-вот стартует: фавориты провели контрольные матчи, а тренеры раздали последние указания футболистам. Но, похоже, не все так гладко и слажено в сборной Франции. На днях между двумя нападающими «блюз» произошел конфликт, о котором сразу заговорили в мировых медиа.

Дело в том, что форвард французов Оливье Жиру в послематчевом интервью высказался о недостаточно командной игре сборной против Болгарии. Жиру отметил, что в ворота болгаров могло попасть гораздо больше мячей, если бы партнеры чаще играли на него и замечали, когда игрок открывается. Форвард лондонского «Челси» отметился дублем и имел немало шансов завершить встречу разгромным счетом.

Килиан Мбаппе, еще один звездный нападающий французской сборной, воспринял слова Жиру на свой счет. Игрок очень остро отреагировал на высказывание партнера и явно не оценил слова Оливье. На следующий день после матча против Болгарии на тренировке Мбаппе вел себя очень обиженно. Закрывал лицо, не разговаривал с игроками и тренером и был очень раздражен в разговоре с Жиру. Это выглядело очень странно, особенно на фоне того, как обычно ведет себя француз. Он много улыбается, всегда шутит и выглядит счастливым в расположении сборной. Замкнутого и мрачного Мбаппе узнать было невозможно.

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Конечно, такое поведение Килиана заставило Жиру откровенно поговорить с партнером с глазу на глаз. После тренировки, в ходе которой форвард «ПСЖ» игнорировал Жиру, Оливье пояснил, что не имел в виду конкретно Мбаппе, когда говорил о командной игре. Журналист просто надавил на него и спровоцировал на это неосторожное и резкое высказывание. Меньше всего ему хотелось обидеть своего друга. А если Жиру и хотел кого-то упрекнуть в отсутствии понимания на поле, так это Н'Голо Канте и Бенджамина Павара. Игрок отметил, что он очень жалеет о том, что допустил досадную ошибку в общении и его слова прозвучали двусмысленно.

Однако многочисленные оправдания Оливье Жиру и даже примирительные объятия не убедили молодого таланта из «Пари Сен-Жермен» перестать обижаться на партнера. Мбаппе продолжал демонстрировать недовольство перед всеми игроками сборной Франции. Тренер команды Дидье Дешам не мог упустить из вида инцидент: поговорил лично с игроками команды, а затем и со всеми остальными футболистами. Дешам объяснил, что в преддверии серьезного турнира необходимо сохранять концентрацию и не растрачивать себя на ссоры и конфликтные ситуации. Нужно двигаться дальше, даже если партнеры совершают серьезные ошибки в общении с журналистами.

Как информирует французское издание RMC Sport , теперь неясно, как футболисты будут взаимодействовать на поле. Хотя Дешам во время последней тренировки намеренно поставил конфликтующих игроков в пару отрабатывать передачи, напряжение между Килианом Мбаппе и Оливье Жиру все-таки присутствует.

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