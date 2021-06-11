12 июня сборная России стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии. Eurosport.ru совместно с Winline подготовил превью к этой встрече.
Кто посмотрит матч по ТВ
Кевин де Брёйне, сборная Бельгии
Фото: Imago
Евро-2020
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У команд почти все в строю, за исключением Кевина де Брёйне. Полузащитник и лидер сборной Бельгии получил травму лица в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) и пропустит начало чемпионата Европы. С ним в Петербург не полетел и экс-зенитовец Аксель Витсель. У России под вопросом участие Федора Кудряшова – перед контрольным матчем со сборной Болгарии он травмировал икроножную мышцу и мог вообще не сыграть на Евро, но быстро восстановился и готовится к выходу на поле.
В последний момент от команды оказался отцеплен полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой – из-за повторного заболевания коронавирусом. В заявке сборной его заменил Роман Евгеньев.
Форма
Сборная Бельгии незадолго до старта Евро провела две товарищеские игры – с Грецией и Хорватией. Соперники не самые мощные, но результаты получились скромными – ничья 1:1 с островитянами и минимальная победа 1:0 над хорватами. Россия также сыграла два подготовительных матча и завершила их с тем же счетом, что и бельгийцы: в первой встрече команда Станислава Черчесова ушла от поражения против Польши (1:1), а затем в Москве одолела Болгарию благодаря голу с пенальти Александра Соболева.
Лицом к лицу
- Россия и Бельгия играли между собой 6 раз и все – в ХХI веке.
- Бельгийцы победили в пяти встречах и еще одну завершили вничью.
- Последние матчи случились в квалификации Евро-2020 – Бельгия оказалась дважды сильнее (4:1 и 3:1).
- Эден Азар – лучший бомбардир матчей между Россией и Бельгией. На его счету 4 мяча.
Ориентировочные составы
Котировки и прогноз
Победа Бельгии: 1,72
Ничья: 3,80
Победа России: 5,40
Россия всегда очень тяжело играет с бельгийцами, пять поражений и одна вымученная ничья тому показатель. С квалификации, где «красные дьяволы» отвесили команде Станислава Черчесова семь оплеух в двух матчах, прошло два года, но составы и уровень команд почти не изменился. Соответственно, в новой встрече наиболее вероятна победа Бельгии. Коэффициент 1,72 от Winline – очень горяч и хорош.
Где смотреть
Матч состоится 12 июня в 22:00 (мск). Игру в прямом эфире покажет телеканал «Россия». А Eurosport.ru проведет яркую текстовую-трансляцию – ищите ее по ссылке.
С КАКИМ СЧЕТОМ ЗАВЕРШИТСЯ МАТЧ?
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