Полузащитник сборной России Андрей мостовой исключен из заявки на Евро-2020. Причиной стал положительный тест на коронавирус. Игрок сдал второй положительный тест и теперь точно не сможет помочь национальной сборной на турнире. Его изолировали от остальной команды.

Роман Евгеньев включен в заявку вместо Мостового. Защитник московского «Динамо» вскоре прибудет в расположение сборной. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Евгеньев принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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Все игроки сборной, кроме Мостового, сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

Россия стартует на турнире матчем с Бельгией 12 июня.

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