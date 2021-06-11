Андрей Павелко, возглавляющий Украинскую футбольную ассоциацию, заявил, что лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» получили официальный статус футбольных символов страны.

«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире. Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением», – заявил Андрей Павелко на своей странице в

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Ранее сообщалось, что УЕФА запретил сборной Украины использовать слоган «Героям слава!» на футбольной форме.

На форме сборной Украины также изображена карта страны, в которую входит и полуостров Крым, принадлежащий России.

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