Серия тестов Eurosport.ru перед стартом Евро-2020 продолжается. В день первого матча – самый главный квиз: назови заявку сборной России на турнир.
Фото капитана в помощь, а дальше сами. Хотя нет – лучше перед прохождением теста почитать новости и узнать, что по одной позиции у команды Станислава Черчесова есть замена.
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- Россия сыграет с Бельгией 12 июня, матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- Также в группу попали Дания и Финляндия.
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