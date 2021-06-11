Серия тестов Eurosport.ru перед стартом Евро-2020 продолжается. В день первого матча – самый главный квиз: назови заявку сборной России на турнир.

Фото капитана в помощь, а дальше сами. Хотя нет – лучше перед прохождением теста почитать новости и узнать, что по одной позиции у команды Станислава Черчесова есть замена.

Евро-2020 Лозунг «Героям слава!» получил официальный футбольный статус ЧАС НАЗАД

Россия сыграет с Бельгией 12 июня, матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Также в группу попали Дания и Финляндия.

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