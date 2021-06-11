Ольга Смородская, бывший президент футбольного клуба «Локомотив» рассказала, как относится к движению Black Lives Matter и стоит ли игрокам национальной сборной России участвовать в преклонении колена во время матчей Евро-2020.

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных – любых. Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице.

Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», – сказала Смородская в беседе с корреспондентом издания Sport24

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Движение Black Lives Matter (жизни чернокожих важны) возникло в 2013 году. Активно развивалось BLM с 2020 года после убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицейским.

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