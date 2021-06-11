Сегодня стартует чемпионат Европы-2020. Трансляции Евро в начале лета включают даже те, кого в мирное время совсем не возбуждает футбол. Но если вы готовы впитывать все, что будет происходить на футбольных полях в ближайший месяц, то лучшее место, где следить за чемпионатом Европы, – это Eurosport.ru. Евро-2020 – Eurosport, сечете связь?

У нас уже готовы профайлы всех сборных. Что там у Польши, какие шансы у Италии, возьмет ли титул Англия – вся последняя информация собрана в текстах лучших авторов и журналистов. Для удобства лучше следить по группам. Еще два материала вас ждут уже завтра, они будут посвящены самым популярным командам русскоязычного мира – Украине и России.

Группа A: Уэльс | Швейцария | Турция | Италия

Евро-2020 «Финал не финал без Англии». Кто выиграет Евро? 3 ЧАСА НАЗАД

Группа B: Бельгия | Дания | Финляндия

Группа D: Англия | Хорватия | Шотландия | Чехия

Группа E: Испания | Швеция | Словакия | Польша

Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия

Артем Дзюба, Россия Фото: Getty Images

Впервые континентальное первенство пройдет не в одной, не в двух, а сразу в 11 странах. По несколько матчей чемпионата получили основные европейские столицы, и о каждом городе можно прочитать подробный путеводитель от Eurosport.ru. Расписание матчей, локальные легенды, рассказы о стадионе и причины приехать после пандемии – ныряйте в каждый атмосферный материал.

Путеводитель по всем городам Евро-2020:

Возможно, вы заметили, что внутри нет ничего про Санкт-Петербург. Правильно, ведь этот текст выйдет прямо перед матчем сборной России 12 июня. Что нужно сделать, чтобы не пропустить материал про Питер? Например, скачать приложение Eurosport.ru. В нем можно следить за актуальными результатами матчей, читать свежие новости и топовейшие тексты. На время Евро-2020 у нас работает вкладка со всеми материалами про мэйджор сборных. Включайте оповещения – обещаем не долбить ненужными пушами. Нужными тоже не будем долбить – только мягко напомним о том, что вы могли пропустить.

Более того, вы можете настроить приложение так, чтобы при входе сразу показывались новости и тексты с чемпионата Европы. Это просто, сейчас все расскажем. Возьмите телефон и откройте апп Eurosport. Нажмите на иконку пользователя в правом верхнем углу экрана. Выберите пункт «Управление избранным» и добавьте туда турнир «Евро-2020». Теперь удостоверьтесь, что напротив названия ивента стоит галочка, и тапните на стрелочку «Назад». В главном меню настроек чуть ниже управления избранным вы увидите пункт «Определить домашнюю страницу». Кликните на него и выберите из списка Евро. Готово – вы восхитительны!

Криштиану Роналду (Португалия) и смартфон Фото: Getty Images

Если у вас не будет возможности включить видеотрансляцию на одном из центральных телеканалов, то мы на Eurosport.ru будем вести текстовые лайвы каждого матча. Так подробно и весело о ходе игр вы еще не читали. А после финального свистка ловите тексты о каждой встрече Евро-2020 – тактические разборы, рецензии на самые острые эпизоды, профайлы главных героев матчей и волнующие колонки с аргументированными мнениями. Плюс каждый день у нас идет мультилайв – прямая текстовая трансляция главных событий чемпионата , чтобы не пропустить ничего важного.

Раньше любой спортивный журналист мечтал оказаться в телевизоре. В 2021 году все приличные медиа расширяются и залетают в YouTube. У Eurosport, конечно, тоже есть шоу в новом русском телевизоре. Наши авторы – великолепный Дмитрий Панферов (мы в редакции называем его Сэр Дмитрий – если интересно почему, спросите у него в комментах на ютьюбе) и тактический визионер Сурен Аванесьян делают для вас «Точку xG».

В последнем выпуске они собрали фэнтази-команду на Евро и даже основали лигу для всех желающих – залетайте и туда, чтобы плотнее следить за чемпионатом. И подписывайтесь на их канал на ютьюбе

Мы очень заряжены плотненько отбомбить на чемпионате Европы, чтобы вам было что читать. Потому что нам точно есть, что рассказать, ведь иначе читателям будет скучно и грустно. А никому во время Евро-2020 не стоит скучать и грустить.

Евро-2020 Смородская – о BLM: «Хочу, чтобы сборная России встала на колено» 4 ЧАСА НАЗАД