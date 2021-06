Стриминговый сервис потокового аудио Spotify опубликовал данные по прослушиваниям среди юзеров из России. С января по июнь 2021 года пользовательские плейлисты на футбольную тематику ежедневно прослушивали чаще на 68%.

Самой популярной футбольной песней стала Seven Nation Army группы The White Stripes, на втором месте – We Are The Champions от группы Queen. В топ-5 также попали Campione 2000 бэнда E-Type, World in Motion коллектива New Order и трек Força от Нелли Фуртадо.

Чаще других национальных гимнов слушатели из России включали французскую «Марсельезу», в пятерку также вошли государственные мелодии из Шотландии, Польши и английская God, Save The Queen. Гимн России занял лишь пятую позицию в этом рейтинге. У иностранцев «Марсельеза» тоже оказалась на первом месте, в тройке – гимны Англии и Швеции. Чаще всего за рубежом русский гимн слушают в Бразилии, США, Германии, Швеции и Британии.

«Официальная песня чемпионата We Are The People в исполнении Martin Garrix, Bono и The Edge пришлась европейским болельщикам по душе – в особенности в Голландии. Трек набрал наибольшее количество прослушиваний в этой стране, отбросив на второе и третье места Италию и Германию», – отметили в пресс-службе Spotify.

Чемпионат Европы по футболу-2020 стартует в пятницу, 11 июня, матчем между Турцией и Италией в Риме.

Сборная России проведет первую игру на турнире в субботу, 12 июня. На стадионе в Санкт-Петербурге русские футболисты примут сборную Бельгии.

Гимн России авторства Александра Александрова (музыка), Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана (слова) используются в качестве официального символа страны с 2001 года.

