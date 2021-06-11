Опубликовано 11/06/2021 в 15:48 GMT | Обновлено 11/06/2021 в 15:56 GMT

В фан-зоне Lviv Fan Festival в украинском Львове объявили акцию перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

Организаторы пообещали, что раздадут 100 бесплатных стаканов пива за каждый пропущенный мяч русских футболистов. «100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России! Приходи к нам Lviv Fan Festival – выпьем за здоровье Де Брёйне и Лукаку! Болей по-новому! Пусть у ваты подгорает, а мы себе пива наливаем!» – говорится в инстаграме фан-зоны.

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На фестивале отметили, что вход на публичный просмотр стоит 50 гривен (133 рубля, 1,5 евро), а вип-билет обойдется в 200 гривен (533 рубля, 6,1 евро).

Сборные России и Бельгии сыграют друг с другом на стадионе «Санкт-Петербург» в субботу, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.

Сборная Украины попала в одну группу с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Старт жовто-блакитных на Евро – 13 июня с голландцами.

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