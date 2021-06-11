На чемпионате Европы полно звезд, но этот выпуск посвящен не Килиану Мбаппе, Криштиану Роналду и Роберту Левандовскому. Авторы «Точки xG» и Eurosport.ru Дмитрий Панферов и Сурен Аванесьян назвали 10 небанальных звезд из разных сборных, которые способны стать героями Евро-2020. В топ вошли футболисты из Бельгии, России и даже Финляндии. Но больше всего представителей сборной Италии.
- Евро-2020 стартовал 11 июня матчем Италия – Турция в Риме.
- 12 июня Россия проведет первую игру в Санкт-Петербурге. Соперник – сборная Бельгии.
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