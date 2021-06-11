В УЕФА подтвердили запрет в отношении Украинской футбольной ассоциации оставить слоган «Героям слава!» на новой форме жовто-блакитных.

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем», – уточнили в европейском союзе на запрос «Спорт-Экспресса»

Сборная Украины представила новый комплект формы от Joma, разработанный специально для чемпионата Европы. На футболках изобразили контур территории страны с учетом Крыма и Донбасса, над игровым номером дизайнеры вышили фразу «Слава Украине», а на изнаночной стороне майки – слоган «Героям слава!» После реакции Российского футбольного союза в УЕФА посчитали сочетание девизов политическим и запретили использование формы.

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Президент Украинской федерации футбола Андрей Павелко написал в фейсбуке, что лозунг «Героям слава!» закроют логотипом с изображением карты Украины, эмблемой УФА и фразой «Слава Украине!»

Жовто-блакитные проведут первый матч на чемпионате Европы-2020 13 июня против Нидерландов. Украинцы попали в одну группу с голландцами, Австрией и Северной Македонией.

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