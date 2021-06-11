Сборная Италии победила сборную Турции в матче открытия Евро-2020 со счетом 3:0. «Скуадра» доминировала всю игру, но для первого гола потребовалась помощь соперника: защитник «Ювентуса» Мерих Демирал неудачно подставил корпус под прострел Доменико Берарди. Впервые в истории Евро счет мячам на турнире открыл автогол.
Во второй раз ворота Турции пронзил форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. Он добил мяч в створ после удара Леонардо Спинаццолы. Гол в первом матче Евро-2020 стал для Иммобиле 3-м в 3 последних матчах за сборную. На 79-й минуте Чиро ассистировал уже Лоренцо Инсинье, который поставил точку в игре.
- Во втором туре Евро Италия сыграет со Швейцарией. Начало – 16 июня в 22:00.
- Следующим соперником Турции станет Уэльс. Эта игра состоится 16 июня в 19:00.
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