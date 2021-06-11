В конце первого тайма матча открытия чемпионата Европы-2020 Турция – Италия произошел спорный эпизод в штрафной турок.

На 45-й минуте Леонардо Спинацолла прошел по левому флангу и от лицевой линии навешивал в центр штрафной. Но мяч попал в руку защитнику Зеки Джелику, после контакта явно изменил направление и отлетел к Мериху Демиралу.

Главный арбитр Дэнни Маккели не назначил пенальти в этом эпизоде, ассистенты ВАР посмотрели видеоповтор и согласились с рефери, что игры рукой, нарушения в штрафной и 11-метрового в пользу Италии не было.

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Все дело – в обновленных правилах игры рукой, принятых Международным советом футбольных ассоциаций в марте 2021 года. По старым нормам нарушение за касание мяча рукой фиксируется в четырех случаях.

Мяч попадает в ворота после касания руки нападающего;

Футболист первым оказывается на мяче после того, как коснулся его рукой и затем забил или создал голевую ситуацию;

Мяч прилетел в руку футболиста, который искусственно увеличил площадь тела;

Мяч прилетел в поднятую выше плеча руку футболиста.

Но на Евро-2020 гандболом в футболе считается та ситуация, когда игрок делает площадь тела искусственно больше. В английском языке для таких моментов используется термин unnatural silhouette – неестественный силуэт туловища. Но, кажется, что Челик как раз увеличивал тело за счет руки. А что думаете вы?

ЭТО ПЕНАЛЬТИ ЗА ИГРУ РУКОЙ? Да, Джелик увеличивал площадь тела Нет, мяч попал в руку – нет 11-метрового

Италия и без этого пенальти победила Турцию в матче открытия Евро-2020 со счетом 3:0.

Главный арбитр Дэнни Маккели работал на финале Лиги Европы-2020 между «Севильей» и «Интером», а также был видеоассистентом ВАР на решающем матче чемпионата мира-2018.

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