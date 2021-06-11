«Игра против Турции взбудоражит скептиков, которые сомневались в Италии», – громко заявил Рио Фердинанд после матча-открытия Евро-2020. С одной стороны, на команду Манчини свалилось слишком много позитива. Не факт, что итальянцы отбегают такой же мощный матч против чуть более крепкого соперника. С другой, похвалу от медиа легко объяснить напором, с которым команда Апеннинского полуострова захватила три очка.

Почти весь матч сборная Италии раскатывала мяч в статике. Манчини не выдумывал лишних ходов: Спинаццола включался в среднюю линию, а Флоренци оставался с Бонуччи и Кьеллини, к которым подтягивались Локателли и Джорджиньо. Все эти ходы «Скуадра Адзурра» показывала и раньше.

Классическая модель сборной Италии на мяче. Фото: Other Agency

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Привычная модель позволяла Италии легко контролировать мяч. 67% владения, 14:0 по ударам и вдвое больше передач, чем у соперника, – эти факты уложились в один только первый тайм. При этом хозяевам не хватало голевых моментов. Если верить Opta, за стартовые 45 минут Италия набила лишь 0,8 суммарных xG.

Структура хозяев осталась неизменной и после перерыва. Выход Ди Лоренцо вместо Флоренци почти ничего не скорректировал (даже с точки зрения лингвистики). Новый фулбек всего лишь чаще включался в атаку.

Три мяча Италия выбила из разных ситуаций. В первом случае Локателли заметил дыру в защите Турции, которую заполнил Барелла. Николо подхватил атаку и в несколько касаний двинул на Берарди, прострел которого закончился автоголом.

Барелла воспользовался ошибкой сборной Турции: сразу четыре игрока, в том числе Йокуслу и Туфан из средней линии, бросились в зону мяча. Фото: Other Agency

Второй эпизод начался с небрежного выноса Доннаруммы, подбор после которого выиграл Джорджиньо. Мяч вновь достался Барелле – Николо справился с давлением Чалханоглу, протянул сложный пас к центральной линии и опять рванул в открытую зону. Дальше была передача на Берарди, навес на Спинаццолу и добивание от Иммобиле.

Эпизод перед вторым голом Италии: Барелла вновь нашел дыру в защите Турции. Фото: Other Agency

Наконец, в рамках третьего гола Барелла добавил к личной статистике хоккейный ассист. Именно интеллект Николо позволил Италии вспороть чужую защиту. Полузащитник «Интера» поучаствовал во всех голах сборной. Правда, это и пугает.

Если сузить сюжет игры, в первом тайме Италия аккуратно раскатывала мяч и почти не получила моментов, а во втором уже растеклась Турция. Команде Манчини помогли личный вклад игроков и чужие ошибки. Похоже ли это на полную доминацию? Не слишком – скорее на методичную работу с довольно трусливым соперником.

Как правильно оценивать матч-открытие, непонятно. Как триумф гибкой Италии? Или как эпитафию слабой Турции? Тут поможет только второй тур.

Чемпионат Италии Донати едва не сломал Барелле ногу, но получил только желтую 19/01/2020 В 18:45