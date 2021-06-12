«Я хотел подписать Лукаку еще во время работы в «Челси». Это главный форвард для игровой системы, который регулярно ставит защитников в некомфортные условия. Ромелу разгоняется как игрок в американский футбол», – восхищался Антонио Конте в августе 2020-го года. Отъезд сурового тренера из «Интера» нагнал волну слухов и о возможном уходе Лукаку. Это объяснимо: бельгиец высоко ценил коуча, с которым провел лучшие сезоны в карьере. Было бы забавно, верни его «Челси» спустя три года после расставания с Конте.

Правда, тренерский штаб сборной России вряд ли обсуждает столь веселые сюжеты. Лукаку в глазах Черчесова – главный источник проблем в первом матче на Евро-2020, особенно если игру пропустят Де Брёйне и Азар.

Как и в предыдущих частях цикла, инструменты по сдерживанию Лукаку мы оценили через xG. Такой подход позволил выделить команды, которые не просто не дали забить, но и не допустили Рома до острых ударов – значит, окончательно стерли вклад бельгийца в игру.

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В Серии А-2020/21 Лукаку не смог переступить через 0,1 xG за матч в девяти случаях:

Против «Лацио» 4.10.2020;

Против «Аталанты» 8.11.2020;

Против «Сассуоло» 28.11.2020;

Против «Сампдории» 6.01.2021;

Против «Удинезе» 23.01.2021;

Против «Аталанты» 8.03.2021;

Против «Сассуоло» 7.04.2021;

Против «Кальяри» 11.04.2021;

Против «Вероны» 25.04.2021.

Из выборки можно вычеркнуть матч с «Сампдорией», а также ноябрьские игры против «Аталанты» и «Сассуоло». В них Лукаку отбегал меньше получаса. Реже всего Ромелу принимал мяч против «Лацио», «Удинезе» и «Кальяри». Эти битвы скрепляет единый концепт: соперники фокусировались не столько на афробельгийце, сколько на команде вокруг него.

Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

В октябрьском матче с «Лацио» «Интер» впервые в сезоне упустил очки. Причина – прессинг римлян. Видимо, Симоне Индзаги уже тогда готовился к транзиту власти в Милане и тщательно изучил будущую команду: под нее была введена гибкая система давления. Без мяча «Лацио» переключался со схемы 5-3-2 на 5-2-3. Такая универсальность позволяла столичной команде сочетать давление на первую линию «Интера» с контролем в полузащите.

Милинкович-Савич включается в переднюю линию и обеспечивает «Лацио» переход с 5-3-2 на 5-2-3. Фото: Other Agency

В этих условиях защитникам Конте потребовалась новая опция под прямой пас: отдать в среднюю линию было слишком сложно. Лукаку начал смещаться вглубь, чтобы получать мяч спиной к воротам и продвигать владение.

Типичное смещение Лукаку в матче против «Лацио». Ромелу отскочил в среднюю линию, чтобы принять мяч спиной к чужим воротам и развить атаку. Фото: Other Agency

Итог – Ромелу набил лишь семь касаний в чужой штрафной и нанес один удар. Крепкий форвард встретился с мячом 37 раз, 18 пришлись на среднюю треть.

К январю игра Лукаку эволюционировала, а «Интер» плотно подошел к «Милану», захватившему первое место еще до Нового года. Правда, в предпоследнем туре месяца команда Конте неудачно съездила к «Удинезе» и вернулась с мрачной ничьей. Коуч с пересаженными волосами был настолько разозлен результатом, что наехал на судью и удалился после 90-й минуты. Сам Антонио уверял: причиной конфликта стало компенсированное время.

В матче с «Удинезе» Лукаку вновь ограничился одним ударом. Лука Готти повторил идею «Лацио» с избирательным прессингом: его команда тасовала те же 5-3-2 и 5-2-3.

5-2-3 в защите «Удинезе». Фото: Other Agency

Альтернативная схема «Удинезе» для игры без мяча. Фото: Other Agency

Сам Лукаку при этом изменил структуру касаний. Он подцепил мяч 29 раз, но на среднюю треть пришлись лишь девять случаев – это 31%, хотя против «Лацио» такая же доля составила 49%. Бельгиец реже отскакивал вглубь, чтобы помочь с развитием атак, и чаще сохранял высокую позицию в центральном канале. Из нее, кстати, девятка «Интера» скинула мяч под удар Видаля на 43-й минуте.

Касания Лукаку изменились вместе со всей атакующей системой команды. Ромелу впал в зависимость от Николо Бареллы. Итальянский полузащитник часто занимал позицию в полуфланге: звездному форварду было просто некуда смещаться.

Расположение Лукаку и Бареллы в атаке «Интера» против «Удинезе». Николо взял на себя функции форварда по смещениям вглубь. Фото: Other Agency

Насколько оправданной была такая стратегия? Лукаку она точно не раскрыла: Ромелу в целом реже получал мяч и оставил такое же скудное впечатление, как и весь «Интер».

О кошмарном выезде болельщики клуба забыли уже к апрелю. Команда Конте резко сблизилась с 19-м чемпионством в истории, но за восемь матчей до конца Серии А натужно обыграла «Кальяри» 1:0. После игры Конте оправдывал слабый перфоманс скромным опытом. Коуч подчеркнул, что ранее игроки «Интера» почти не сталкивались с такими рывками за трофеями. При этом Антонио лишь вскользь отметил удачный план «Кальяри» по нейтрализации Лукаку.

В этот раз второй бомбардир Италии после Роналду погряз в низком блоке соперника. Леонардо Семпличи списал у Готти и Индзаги защитную схему 5-3-2, но отказался от давления наверху. Лукаку постоянно попадал в клетки из четырех-пяти соперников.

Лукаку посреди плотной защиты в матче против «Кальяри». Фото: Other Agency

Против плотной защиты «Кальяри» Ромелу подцепил мяч лишь 37 раз. Доля его касаний в средней трети составила 22% – меньше, чем даже в матче с «Удинезе». Звезда «Интера» еще реже опускалась за мячом и предпочитала пассивную игру впереди.

Три неудачных матча показывают: против эффективной защиты Лукаку может как сохранять высокую позицию, так и отскакивать вглубь ради розыгрыша. Зависит это от деталей системы. Главный вопрос – какого стиля Ромелу будет придерживаться в сборной Бельгии.

С одной стороны, травмы звездных партнеров (особенно таких мастеров в продвижении атак, как Азар и Де Брёйне) должны заставить Лукаку чаще смещаться в среднюю треть. С другой, концепт Роберто Мартинеса напоминает январский «Интер», где зоны, куда мог бы сбежать Ромелу, и так заполнены игроками.

Атакующая система сборной Бельгии. Соседние от Лукаку каналы заняты Мёнье и Феррейрой-Карраско. Фото: Other Agency

Как поведет себя Лукаку, непонятно. Ясно лишь стремление Ромелу создавать моменты даже перед лицом уверенной защиты. В матчах против «Лацио», «Удинезе» и «Кальяри» бельгиец суммарно выдумал восемь ударов для партнеров. Юрген Клинсманн описывал его игру так: «В любой команде есть отдающие игроки и забирающие. Лукаку отдает».

Какую бы тактику ни избрал Ромелу, сборная России должна следить прежде всего за партнерами вокруг. Идеи Индзаги, Готти и Семпличи были направлены не столько на мощного форварда, сколько на систему вокруг него. Команды, которые ограничили вклад Лукаку, понимали: даже если бельгиец останется без ударов, он будет вскрывать зоны и кормить партнеров передачами за счет физики.

У итальянских коллег Черчесов может перенять защитную схему 5-2-3: сборная наигрывала ее как минимум в товарке с Польшей. Потребуется плотный средний, а иногда и низкий блок, как у «Кальяри». Нужна чуткая работа на подборе, чтобы типичные скидки Лукаку не зарождали удары. Лишить Ромелу касаний в штрафной и плотно защищаться один-в-один мало. Это покроет лишь половину его потенциала.

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