С момента последнего крупного турнира сборная России успела дважды провалиться в Лиге наций, начать квалификацию на ЧМ, потерять ключевого голкипера и лишь немного обновить состав. К сенсации на Евро команду по-прежнему ведут Станислав Черчесов и Артем Дзюба.
Путь на Евро
Евро-2020
5-2-3 и четкие подборы. Гайд для Черчесова перед Бельгией
Дорога на чемпионат Европы открылась для команды Станислава Черчесова сразу после жеребьевки. Россия попала в легкую группу и завершила ее максимально предсказуемо: дважды без вариантов проиграла Бельгии, но смела остальную четверку (Шотландию, Кипр, Казахстан и Сан-Марино). Итог: девять очков отрыва от Шотландии, 33 забитых, всего восемь пропущенных (семь – от Бельгии). Такую результативную и последовательную сборную мы давно не видели.
Но это случилось в 2019-м, а 2020-й получился для сборной намного сложнее: она стартовала с уверенных победы в Лиге наций на Венгрией и Сербией, а потом выдала шесть матчей без побед, которую прервала только на Мальте.
В этом году команда себе не изменяет и чередует победы с ничьими и поражением. Слабаков россияне уверенно бьют, а на крепких середняках классически оступаются.
Оптимальный состав
Как играют
Игра сборной России практически не меняется. Черчесов ищет варианты, экспериментирует, но штрихи скорее косметические, чем глобальные. Например, в ролях и позициях футболистов.
Россия точно будет играть от соперника: на Бельгию напрашивается вариант с тремя центральными защитниками, а на Данию и Финляндию возможна четверка. Особую роль в тактических планах Черчесова может исполнить Дмитрий Баринов. Защитник «Локомотива» уже пробовался на роль центрального защитника: он может выйти как в тройку к Георгию Джикии и Андрею Семенову, так и закрыть любимую опорку. Как вы понимаете, состав на разные матчи может не меняться, но схема при этом трансформируется.
Большие надежды у Черчесова были на Федора Кудряшова, но ветеран получил травму, поэтому открыт вопрос с левым защитником. От того, кто его заменит, тоже зависит тактический рисунок.
Кстати, матчи сборной России подробно проанализировал тактический гик Eurosport Сурен Аванесьян. Наслаждайтесь:
Кто не приехал
Перед самым стартом турнира коронавирус нанес новый неожиданный удар: положительный тест сдал Андрей Мостовой и покинул расположение команды. Это точно скажется на атакующем потенциале, потому что вингера заменил защитник – Роман Евгеньев.
Остальные потери сборной связаны не с травмами, а претензиями главного тренера. В окончательную заявку Черчесов не включил Маринато Гилерме, Федора Смолова и Антона Миранчука. Выбор удивил многих: бразильский вратарь ранее был основным, а Федор набрал приличную форму под конец сезона. Антон же растерял позиции при Марко Николиче, но по-прежнему остается одним из самых дорогих русских в РПЛ.
Главная звезда
Александр Головин, 25 лет («Монако»)
Александр Головин против Мальты
Фото: Getty Images
Возможно, Саша провел французский сезон не так ярко, как рассчитывал – явно помешала травма. Но свои 5+9 в 21 матче Лиги 1 он настрелял и с большим запасом остается самым дорогим игроком команды Черчесова.
С Головиным сборная совсем другая: полузащитник отличается отличной техникой и острым пасом, которого часто не хватало в его отсутствие. Болельщики справедливо замечают, что класс Александра заметно выше, чем у остальной команды.
Не зря в медиа ожили слухи о возможном уходе Головина в «Челси». «Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал [Лиги чемпионов]. Так что – да, это супертоп», – сказал лидер сборной «Чемпионату».
Главный янгстер
Юрий Жирков, 37 лет («Зенит»)
Юрий Жирков
Фото: Getty Images
За почетное звание Юрий конкурировал с Арсеном Захаряном, но юная звезда «Динамо» заболел бактериальной ангиной и пропустит первый крупный ивент в карьере.
Юношей в составе Черчесова практически нет – на Евро поехал один из самых возрастных ростеров. В категорию U-21 с трудом втиснулся Игорь Дивеев, а еще Максим Мухин, но эти парни пока не тянут на звание надежды России.
А вот Юрий Валентинович все еще топ: свеж, энергичен, не болеет, закрывает зону в клубе и сборной. Травма Кудряшова еще больше увеличила шансы Жиркова на стартовый состав, а его класс и опыт это подтверждают. Даже «Зенит» с космическим для РПЛ составом ведет переговоры о продлении контракта.
Что за тренер
Станислав Черчесов, 57 лет
Станислав Черчесов, Россия
Фото: Getty Images
У сборной России самый харизматичный, бескомпромиссный, настойчивый, вдумчивый и авторитетный тренер. Он стреляет яркими шутками на пресс-конференциях, заигрывает с журналистами и переписывает словарь русского языка, вычеркивая оттуда пустые и штамповые слова.
Станислав Саламович обожает стабильность, поэтому сборная играет примерно в одном и том же составе по одной и той же системе.
В России Черчесова и любят, и ненавидят. Кто-то по привычке считает его топом после ЧМ, кто-то разочаровался однотипной игрой, кто-то считает тактическим мутантом, кто-то – дядькой со свистком и склочным характером. Но факт в том, что при Саламыче у сборной появились собственный стиль и стабильность в результатах.
Вряд ли провал на Евро заставит РФС пересмотреть контракт коуча, который рассчитан до конца 2021 года.
Заявка на турнир
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Георгия Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (оба – «Зенит»), Роман Евгеньев («Динамо»).
Полузащитники: Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Макаров («Рубин»);
Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА).
Артем Дзюба, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Россия – Сербия
Фото: Getty Images
Расписание
- 12 июня. Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург)
- 16 июня. Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)
- 21 июня. Россия – Дания (22:00, Копенгаген)
Прогноз
Космический прорыв сборной России на ЧМ-2018 забыли практически все – это было аж три года назад. За это время акции команды упали, и букмекеры считают, что шансы Дании, Швейцарии, Украины, Польши и даже Турции на сенсацию намного выше.
Зато в группе парни Черчесова не главные аутсайдеры: на победу в квартете WInline дает 6.10. Позиции финнов котируются в три раза хуже. Поэтому сжимаем кулачки и верим в плей-офф.
КОГДА РОССИЯ ВЫЛЕТИТ С ЕВРО?
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Группа C: Нидерланды | Австрия | Северная Македония
Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия
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