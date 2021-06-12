С момента последнего крупного турнира сборная России успела дважды провалиться в Лиге наций, начать квалификацию на ЧМ, потерять ключевого голкипера и лишь немного обновить состав. К сенсации на Евро команду по-прежнему ведут Станислав Черчесов и Артем Дзюба.

Путь на Евро

Евро-2020 5-2-3 и четкие подборы. Гайд для Черчесова перед Бельгией 3 ЧАСА НАЗАД

Дорога на чемпионат Европы открылась для команды Станислава Черчесова сразу после жеребьевки. Россия попала в легкую группу и завершила ее максимально предсказуемо: дважды без вариантов проиграла Бельгии, но смела остальную четверку (Шотландию, Кипр, Казахстан и Сан-Марино). Итог: девять очков отрыва от Шотландии, 33 забитых, всего восемь пропущенных (семь – от Бельгии). Такую результативную и последовательную сборную мы давно не видели.

Но это случилось в 2019-м, а 2020-й получился для сборной намного сложнее: она стартовала с уверенных победы в Лиге наций на Венгрией и Сербией, а потом выдала шесть матчей без побед, которую прервала только на Мальте.

В этом году команда себе не изменяет и чередует победы с ничьими и поражением. Слабаков россияне уверенно бьют, а на крепких середняках классически оступаются.

Оптимальный состав

Как играют

Игра сборной России практически не меняется. Черчесов ищет варианты, экспериментирует, но штрихи скорее косметические, чем глобальные. Например, в ролях и позициях футболистов.

Россия точно будет играть от соперника: на Бельгию напрашивается вариант с тремя центральными защитниками, а на Данию и Финляндию возможна четверка. Особую роль в тактических планах Черчесова может исполнить Дмитрий Баринов. Защитник «Локомотива» уже пробовался на роль центрального защитника: он может выйти как в тройку к Георгию Джикии и Андрею Семенову, так и закрыть любимую опорку. Как вы понимаете, состав на разные матчи может не меняться, но схема при этом трансформируется.

Большие надежды у Черчесова были на Федора Кудряшова, но ветеран получил травму, поэтому открыт вопрос с левым защитником. От того, кто его заменит, тоже зависит тактический рисунок.

Кстати, матчи сборной России подробно проанализировал тактический гик Eurosport Сурен Аванесьян. Наслаждайтесь:

Кто не приехал

Перед самым стартом турнира коронавирус нанес новый неожиданный удар: положительный тест сдал Андрей Мостовой и покинул расположение команды. Это точно скажется на атакующем потенциале, потому что вингера заменил защитник – Роман Евгеньев.

Остальные потери сборной связаны не с травмами, а претензиями главного тренера. В окончательную заявку Черчесов не включил Маринато Гилерме, Федора Смолова и Антона Миранчука. Выбор удивил многих: бразильский вратарь ранее был основным, а Федор набрал приличную форму под конец сезона. Антон же растерял позиции при Марко Николиче, но по-прежнему остается одним из самых дорогих русских в РПЛ.

Главная звезда

Александр Головин, 25 лет («Монако»)

Александр Головин против Мальты Фото: Getty Images

Возможно, Саша провел французский сезон не так ярко, как рассчитывал – явно помешала травма. Но свои 5+9 в 21 матче Лиги 1 он настрелял и с большим запасом остается самым дорогим игроком команды Черчесова.

С Головиным сборная совсем другая: полузащитник отличается отличной техникой и острым пасом, которого часто не хватало в его отсутствие. Болельщики справедливо замечают, что класс Александра заметно выше, чем у остальной команды.

Не зря в медиа ожили слухи о возможном уходе Головина в «Челси». «Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал [Лиги чемпионов]. Так что – да, это супертоп», – сказал лидер сборной «Чемпионату».

Главный янгстер

Юрий Жирков, 37 лет («Зенит»)

Юрий Жирков Фото: Getty Images

За почетное звание Юрий конкурировал с Арсеном Захаряном, но юная звезда «Динамо» заболел бактериальной ангиной и пропустит первый крупный ивент в карьере.

Юношей в составе Черчесова практически нет – на Евро поехал один из самых возрастных ростеров. В категорию U-21 с трудом втиснулся Игорь Дивеев, а еще Максим Мухин, но эти парни пока не тянут на звание надежды России.

А вот Юрий Валентинович все еще топ: свеж, энергичен, не болеет, закрывает зону в клубе и сборной. Травма Кудряшова еще больше увеличила шансы Жиркова на стартовый состав, а его класс и опыт это подтверждают. Даже «Зенит» с космическим для РПЛ составом ведет переговоры о продлении контракта.

Что за тренер

Станислав Черчесов, 57 лет

Станислав Черчесов, Россия Фото: Getty Images

У сборной России самый харизматичный, бескомпромиссный, настойчивый, вдумчивый и авторитетный тренер. Он стреляет яркими шутками на пресс-конференциях, заигрывает с журналистами и переписывает словарь русского языка, вычеркивая оттуда пустые и штамповые слова.

Станислав Саламович обожает стабильность, поэтому сборная играет примерно в одном и том же составе по одной и той же системе.

В России Черчесова и любят, и ненавидят. Кто-то по привычке считает его топом после ЧМ, кто-то разочаровался однотипной игрой, кто-то считает тактическим мутантом, кто-то – дядькой со свистком и склочным характером. Но факт в том, что при Саламыче у сборной появились собственный стиль и стабильность в результатах.

Вряд ли провал на Евро заставит РФС пересмотреть контракт коуча, который рассчитан до конца 2021 года.

Заявка на турнир

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Георгия Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (оба – «Зенит»), Роман Евгеньев («Динамо»).

Полузащитники: Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Макаров («Рубин»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА).

Артем Дзюба, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Россия – Сербия Фото: Getty Images

Расписание

12 июня . Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург)

. Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург) 16 июня . Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)

. Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург) 21 июня. Россия – Дания (22:00, Копенгаген)

Прогноз

Космический прорыв сборной России на ЧМ-2018 забыли практически все – это было аж три года назад. За это время акции команды упали, и букмекеры считают, что шансы Дании, Швейцарии, Украины, Польши и даже Турции на сенсацию намного выше.

Зато в группе парни Черчесова не главные аутсайдеры: на победу в квартете WInline дает 6.10 . Позиции финнов котируются в три раза хуже. Поэтому сжимаем кулачки и верим в плей-офф.

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Профайлы других участников Евро-2020 на Eurosport.ru:

Группа A: Уэльс | Швейцария | Турция | Италия

Группа B: Бельгия | Дания | Финляндия

Группа D: Англия | Хорватия | Шотландия | Чехия

Группа E: Испания | Швеция | Словакия | Польша

Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия

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