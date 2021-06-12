Ноябрь 2020 года стал кошмаром для Станислава Черчесова. Сначала утекло знаменитое видео Артема Дзюбы – капитану сборной потребовалась психологическая реабилитация, поэтому он пропустил два последних тура Лиги наций. Потом Россия влетела Турции и Сербии с общим счетом 2:8. Затем выяснилось, что отбираться на ЧМ-2022 придется из третьей корзины – еще один жирный повод для хейта.

Дальше Черчесов закапывал себя сам. Он чуть ли не угрожал комментатору Денису Казанскому во время прямого эфира, дерзко общался с комиком Дмитрием Позовым по видеосвязи, но главное – слил своих же игроков. Коуча взбесило, что антигерои матча с Сербией уехали в клубы и кайфуют, а он отдувается перед всей страной. Так родился мем «Золотой актив пьет чай» – из него даже вырос трек Левана Горозии. Впрочем, колкий дисс от экс-резидента Black Star был образцом интеллигентности на фоне того, что писали в соцсетях. Черчесова презирали за самовлюбленность, называли усатым физруком, требовали снять и вообще мочили почти так же, как перед ЧМ-2018.

Говорят, Станислав быстро понял, что перестарался. Он помирился с Казанским, выдохнул после жеребьевки ЧМ (третий посев не стал катастрофой) и сфокусировался на весенних матчах.

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Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Если почитать интервью Черчесова перед Словенией и Словакией, покажется, что их дает человек, с которого сбили корону. Там, где раньше Станислав запрещал слова, появились длинные аргументированные ответы. Там, где прежде тренер отмалчивался или ворчал, обнаружились вполне связные и понятные спичи. Ключевой момент: Черчесов доходчиво объяснял решения по составу – например, почему поменял вратаря. Еще недавно Станислав злился даже от абсолютно логичного вопроса «Почему?», но осень 2020-го заставила забыть о мнимом величии.

Футболисты, которые работали с Черчесовым в сборной (или вызываются до сих пор) уверяют, что на тренировках и в личных беседах коуч далеко не такой тигр, каким иногда хочет казаться на публике. В команде он может иронизировать над собой, не слишком часто повышает голос и вообще следит, чтобы атмосфера не стала гнетущей и депрессивной. Поэтому в сборную действительно хотят ехать: если во времена условного Капелло каждый вызов навевал тоску, то сейчас игрокам реально комфортно – Черчесов не корчит из себя падишаха и просто вкалывает вместе со штабом. В общем, вспышку из осени 2020-го стоит простить. В прошлом году у многих людей случались затмения и бзики – тренеру сборной тоже не повезло.

Но чем действительно сейчас может напрягать Станислав? Во-первых, тактической моногамией: либо навесы на Дзюбу, либо забросы на Соболева, либо кроссы на обоих. Звучит крайне тоскливо, но нельзя забывать: в 2004-м и 2016-м у сборной вообще не было понятной игры. Следовательно, вариант Черчесова где-то посередине: феерии времен Хиддинка лучше не ждать, зато у сборной есть хоть какой-то внятный план.

Во-вторых, Станислав не взял Смолова, несмотря на расширенную заявку и бодрую весну Федора. Да, страйкер «Локо» мог внести разнообразие, но есть инсайд: Федя чудовищно ненавидит сидеть на лавке. Поэтому Черчесов пригласил Заболотного и Макарова – они не будут злиться из-за резерва и всегда могут освежить игру. Вполне разумный подход.

Сборная России на тренировке перед Евро-2020 Фото: Getty Images

В-третьих, перед Станиславом стоит странная задача: выйти из группы на турнире, где в плей-офф попадают 16 сборных из 24. Раньше столько команд в принципе участвовало в Евро, но когда Ярцев и Адвокат не пролезали в топ-8, их жестко критиковали. Теперь же Черчесова однозначно похвалят, даже если он просто шагнет в 1/8 финала. Это не совсем справедливо, особенно если представить, как сам тренер будет гордиться двумя подряд успешными выступлениями на крупных турнирах.

Но глобально нынешний Черчесов уже не вызывает брезгливости и отторжения. Он средний специалист в средней сборной, которая постарается во второй раз в истории доползти до плей-офф чемпионата Европы. Сейчас эту команду и ее тренера точно нужно поддержать: три матча – не та дистанция, где стоит вспоминать древние грехи.

Но если Россия все же не попадет в топ-16, критика и отставка Черчесова будут абсолютно справедливыми – верим, что до этого не дойдет.

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