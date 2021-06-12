Матчи Лиги Европы редко привлекают внимание нейтральных зрителей. Особенно групповой этап и ранние стадии плей-офф. Однако битва 1/8 между «Рейнджерс» и «Славией» срезонировала на весь мир. Глен Камара взбодрил ход хмурого матча потасовкой на последних минутах. Опорник «Джерс» услышал расистское оскорбление от чеха Ондржея Куделы и едва не подрался прямо на поле. Судьи и другие футболисты оттащили финна от Куделы, но без взбучки чех не остался. Камара отмудохал соперника в подтрибунке, а разборки драки гудели еще несколько дней.

Обостренное восприятие расизма зародилось в футболисте с детства и со взрослением только росло. В белоснежной Финляндии с выходцем из Сьерра-Леоне по-другому и не могло быть. Маленький Глен не сталкивался с прямыми оскорблениями и в общем жил в дружелюбной атмосфере. В школе и в детских футбольных командах у него было много друзей, мама отлично ладила с соседями. Даже в футбол Камара попал по совету матери одноклассника. Однако жизнь мальца наполнялась повседневным бессознательным расизмом. «Когда человек видел меня на тротуаре, то переходил на другую сторону улицы. Охранники в магазинах все время приглядывали за мной», – жаловался Глен.

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Первой академий финна стала Olarin tarmo 77 из родного города Эспоо (Глен переехал туда с семьей в два года). Идеологией школы было абсолютное равенство: пацаны играли одинаковое количество минут вне зависимости от личных скиллов и постоянно менялись позициями. Так тренеры выискивали максимально подходящие позиции для воспитанников. Поиск лучшего амплуа для Камара оказался проблемой. Он был быстрее сверстников и выделялся на любой позиции. Единственное место, где не захотел играть, – ворота. Многие с радостью пробовались в рамке, но Глен был решительно против. Спустя пару лет позиции шкетов устаканились – Камара сиял в атаке. «Да, это был отличный форвард. Голы пошли», – отмечал тренер Теему Вихервирт.

Футбольная школа схлопнулась в 2007-м, и большинство воспитанников перекочевали в ближайшую академию – EPS. Там Глена хорошо знали и радовались его приходу. «Я помню, как Глен играл в предыдущей академии. Я уже тогда знал, что он исключительно хорош. Его моторика была на совершенно другом уровне. Он был небольшого роста, но его скорость, выносливость и ловкость были просто ошеломляющими», – сиял тренер EPS Ари Сипинен. В новой школе тренировки были более разносторонними: пацаны работали по современным методикам и прокачивались за счет других видов спорта, например, легкой атлетики. Но главной новинкой для Камара и его коллег стали поля с искусственным газоном. Раньше они бегали на полянах, состряпанных из чего попало – даже из песка.

Глен продолжал играть нападающего, но в более крутой академии смотрелся уже не так контрастно. «Было приятно наблюдать за его игрой, но он ничем не выделялся. У нас в команде были безумно хорошие игроки», – вспоминал Сипинен. Взлету Камара помог самый грустный эпизод его жизни – переезд в Англию. 12-летний финн расплакался, когда сообщал новость тренеру. Эспоо стал для него родным. Переезжая, он оставлял не только друзей и теплую академию, но и уют маленького финского городка, в котором чувствовал себя в безопасности. Вместо этого ему предстояло окунуться в суетную жизнь гигантского Лондона. В этот момент и произошел надлом: до переезда Глен был общительным, веселым и имел много друзей, после – замкнутым и стеснительным. Футболист до сих пор теряется перед журналистами, ничего не рассказывает о личной жизни и вообще не делится информацией о себе. «У меня были двоюродные братья и сестры в Лондоне, и мы ездили к ним в гости. Но я не хотел уезжать, это была мечта матери. А я потерял всех своих друзей. Наверное, год понадобился, чтобы привыкнуть. Я мало гулял, друзей у меня не было», – вспоминал Камара.

Мать Глена пристально следила за взлетом сына и понимала, что в Англии у него гораздо больше возможностей. В чужой обстановке подросток поначалу забил на футбол, Глен год практически не выходил на улицу. Со временем спорт вернулся в жизнь финна на уровне хобби. Он играл в воскресной лиге и оттуда 14-летнего футболиста выцепили скауты профессионального клуба. В 2011-м (спустя три года после переезда) Камара нашел команду в городе Саутенд-он-Си. «Саутенд Юнайтед» принял 14-летнего финна, но не смог надолго удержать. Всего через год, в 2012-м, Глен получил шанс всей жизни – лондонский «Арсенал» пригласил юнца в свою академию.

Глен Камара в единсвтенном матче за «Арсенал» Фото: Imago

Камара отыграл полсотни матчей за юношеские команды «канониров», но не получил шанса в основе. Арсен Венгер всего раз подпустил Глена к игре – полузащитник отбегал 60 минут в Кубке Лиги с «Шеффилд Уэнсдей». Финн числился во взрослой команде два года и оба раза вылетал в аренды. Камара прощупал английские подвалы за знакомый «Саутенд» и «Колчестер». Игровой практики не хватало даже там, поэтому летом 2017-го он слинял в Шотландию. «Данди» подписал 21-летнего свободного агента и моментально вкрутил в состав. Камара впечатлил шотландцев: в первом же сезоне пропустил всего одну игру во всех турнирах из-за дисквалификации. Через полтора года он ворвался в топ-клуб – «Рейнджерс», в котором адаптировался очень быстро . За два с половиной сезона он отбегал за «Джерс» уже 106 матчей.

Камара ценят за игровые качества. Глен отлично выглядит в опорной зоне – Канте на минималках. Выносливый, быстрый и физически сильный он любит вступать в борьбу и грамотно ее ведет. Неутомимый опорник совершает 13,4 попытки прессинга за игру. От француза его отличает рост: Глен выше (183 см), что помогает счищать верх в центре после выносов. За игру финн вступает в два воздушных единоборства и забирает около 60%. Также Камара сохранил навыки созидательной игры. Он редко завершает атаки, зато разгоняет их передачами. За игру Глен вонзает 4.4 передачи в штрафную с точностью 61%. Правда, на результативности это не сказывается: Глен за 51 игру прошедшего сезона всадил всего 2+2.

Созидательные скиллы парню прокачал Венгер. Француз обожал мощных полузащитников с пасом и лепил из финна такого же. «Он всегда говорил о том, что я должен быть разумным игроком. Должен уметь пасовать, хорошо владеть мячом и быстро принимать решения. Я был в «Арсенале» пять лет и многому обучился там», – рассказывал Камара.

Глен Камара, «Рейнджерс» Фото: Imago

Финн – неугомонный на поле, но вне его остается одиноким подростком, потерявшим друзей из-за переезда в мегаполис. Глен не любит послематчевые интервью, теряется перед камерой и стесняется давать интервью на финском языке, хотя отлично им владеет. Ничего не говорит о личной жизни, в соцсети постит только фотки с матчей или тренировок. Переход в «Рейнджерс» поджег интерес к Камара, а на его игру каждый раз смотрит куча народу. Финну не по душе такая атмосфера, но во время игры он не обращает на нее внимания. «Столько медиа, слишком много для меня. Когда играешь в большом клубе, то живешь, как в упаковке. Я просто делаю свою работу и не могу сильно жаловаться, хотя переезд из Данди в Глазго был большим изменением. Матчи собирают 50 000 зрителей, независимо от соперника. И ожидания – высоки», – пожаловался полузащитник.

Камара даже до сих пор не верит, что его тренер – Стивен Джеррард. Он работает с легендой, которого в детстве видел по телевизору. «Иногда безумие думать, что Стивен Джеррард – мой тренер. К этому нужно привыкнуть», – говорил финн. Стиви Джи ценит полузащитника, который выступает на похожей позиции, что и он сам во время игровой карьеры. Тренер много советует подопечному. И Камара неплохо развивается.

Избиение Куделы – неожиданный поступок Глена. По словам представителей «Славии», финн набросился на соперника после игры в подтрибунке. Никто не ожидал такой ярости от тихого футболиста. Но чех перешел границы, назвав Камара обезьяной. Гнусное оскорбление спровоцировало финна с непростой судьбой. Каждодневное переживание особого отношения из-за цвета кожи и многолетняя замкнутость повлияли на него. УЕФА встал на его сторону и впаял чеху 10-матчевую дисквалификацию, из-за которой он пропускает Евро. Камара отделался тремя играми и сыграет на первом крупном турнире в жизни.

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