Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин предположил, кто из его партнеров по национальной команде мог бы выступать за зарубежные клубы.

«Роман Зобнин, сто процентов. Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение. Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне», – цитирует 25-летнего Головина официальный сайт УЕФА

Александр перешел из ЦСКА в «Монако» после домашнего ЧМ-2018, на котором Россия дошла до четвертьфинала.

Евро-2020 сборная откроет матчем против Бельгии. Стартовый свисток прозвучит 12 июня в 22:00 (мск).

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