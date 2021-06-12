Накануне матча открытия Евро-2020 между сборными Турция – Италия (0:3) перед «Стадио Олимпико» в Риме был замечен провокационный баннер.
На рассвете у входа на стадион появился баннер с надписью «Турция не Европа». Его вывесила итальянская ультраправая группировка, сообщает организация FARE.
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- FARE занимается борьбой с расизмом и дискриминацией в футболе.
- В матче открытия Евро-2020 сборная Италии разбила Турцию со счетом 3:0.
- Победу принес автогол Мериха Демирала, а также мячи Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.
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