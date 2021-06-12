Станислав Черчесов проводит со сборной России уже второй главный турнир – на чемпионате мира 2018 года команда дошла до четвертьфинала, и на Евро-2020 такого результата если не ждут, то хотя бы надеются.
А кто тренировал сборную до Стаса (как окрестили тренера как раз на ЧМ-2018)? Перед вами 14 клеток, куда надо вписать 13 фамилий – один из коучей становился у руля сборной дважды. Одна фамилия из 13 – не полноценный главный тренер сборной, а исполняющий обязанности. Удачи!
Евро-2020
Перед матчем открытия Евро вывесили баннер «Турция не Европа»
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  • Россия начнет Евро-2020 12 июня в 22:00 матчем против Бельгии.
  • Также в группу попали Дания и Финляндия.
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