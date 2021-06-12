Швейцария упустила победу над Уэльсом (1:1) в первом туре группового этапа Евро-2020.

Сборная Уэльса бодро начала игру и первой создала голевой момент. Киффер Мур пробил головой из центра штрафной после навеса Дэниела Джеймса, но Янн Зоммер спас команду. После этого Швейцария придавила валлийцев и до конца первой половины владела огромным преимуществом. Швейцарцы упустили несколько острых шансов, но в первом тайме счет так и не был открыт.

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Зато вторая половина началась с быстрого гола. Брель Эмболо проткнул Уэльс на 49-й минуте ударом головой после углового. В ответ валлийцы наконец включились и стали больше атаковать. На 74-й минуте Киффер Мур сравнял счет ударом головой, которую разбил в первой половине.

На 84-й минуте едва вышедший на замену Гавранович снова вывел Швейцарию вперед, однако его гол – впервые в истории Евро – был при помощи ВАР. Футболист забрался в офсайд. Больше соперники не забивали.

Брель Эмболо впервые отличился в финальной стадии международного турнира.

Италия в первом матче Группы А разгромила Турцию (3:0).

16 июня Швейцария сыграет с Италией, Уэльс – с Турцией.

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