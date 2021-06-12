Сборная России по футболу не поддержит акцию Black Lives Matter перед первым матчем на чемпионате Европы против Бельгии.

«На текущий момент в сборной нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем», – сообщил источник, близкий к национальной команде. Об этом написал инсайдер Eurostavka Максим Фридман.

На сайте отметили, что отправили запрос в Бельгийскую федерацию футбола о поддержке акции Black Lives Matter. Пресс-секретарь Стефан ван Лок на момент написания заметки не ответил на обращение русского медиа.

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Матч сборных России и Бельгии пройдет в субботу, 12 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

О желании встать на колено перед началом игр на Евро-2020 уже сообщили в сборных Англии и Шотландии. О несогласии с этим жестом заявили в национальных командах Хорватии и Голландии.

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