Сборная Уэльса с трудом спаслась в первом туре группового этапа чемпионата Европы против Швейцарии – 1:1, эквалайзер вонзил Киффер Мур на 74-й минуте. И это можно считать отскоком. Все-таки у альпийской команды в два раза больше ударов по воротам и вдвое больше выстрелов в створ, у них не засчитали гол из офсайда. Так что это явно та ситуация, когда швейцарцы потеряли два очка, а их соперники приобрели одно.

Возможно, перед самым стартом вы обратили внимание на то, как странно располагаются футболисты валлийской сборной для командной фотографии. Они не встали перед объективом по привычной схеме «Шестеро стоя, пятеро внизу», а оригинально расположились в кадре. Шесть игроков Уэльса присели на корточки, а еще четыре полевых вместе с вратарем заняли место чуть левее по композиции. В твиттере британской сборной композиция смотрелась максимально асимметрично.

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Такое поведение перед фотокорреспондентами, оказывается, вполне типично для Уэльса. В твиттере Copa90 напомнили, как раньше становились на предматчевых изображениях валлийцы. Иногда на верхнем ряду оставались четыре футболиста, иногда – три, иногда снова четыре, но чуть левее центра по картинке. Короче, парни развлекаются, как могут.

Тайну пранка разрушил полузащитник Джо Ледли. В 2016 году его напрямую спросили, что за ерунду они творят перед каждым матчем сборной, и Ледли честно признался, что это все из-за слабой фотогеничности игроков.

«Мы просто плохо получались на снимках. Сначала мы не обращали внимание, но потом получили сразу несколько фото, и это выглядело кошмарно. Так что мы подумали, что просто оставим все, как есть. Это еще приносит нам удачу. Не то чтобы этот жест был чем-то вроде суеверия, но мне не кажется, что нашу команду наконец-то нормально сфотографируют», – заявлял Ледли в 2016 году.

Гарет Бэйл после матча Уэльс – Швейцария, Евро-2020 Фото: Getty Images

«Я как-то пропускал игру сборной и смотрел трансляцию по телику – как же ужасно это выглядело, – хохотал тогда же полузащитник Джонни Уильямс (сейчас он не попал в заявку). – Нет, у нас была пара удачных пикч, но, думаю, это вышло случайно, ха-ха-ха. Просто мы не очень хороши в позировании и теперь делаем все по приколу. Не знаю, как далеко мы зайдем. Разве что оставим [вратаря] Уэйна Хеннесси одного на заднем ряду».

Похоже, Джо Ледли прав – приколдесы с расстановкой на командных фото действительно приносят удачу Уэльсу. Самоирония – это супер, особенно когда с ней можно набирать очки на чемпионате Европы.

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