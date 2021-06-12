«Точка xG» подобралась к самой важной теме перед Евро-2020 – что ждет сборную России? С точки зрения тактики, Станислав Черчесов готовит что-то загадочное и вводит свежие идеи – но все не так перспективно. А вот в плане эмоций сборная должна показать мощный результат.
- Команда Черчесова стартует 12 июня матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге.
- Также в группе В соревнуются Дания и Финляндия.
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